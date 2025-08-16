Когда мурлыканье уходит в тишину: кошачья болезнь, которая касается всех

Новое исследование Эдинбургского университета показало: кошки с деменцией переживают изменения в мозге, почти идентичные тем, что наблюдаются у людей с болезнью Альцгеймера. Этот факт открывает неожиданные перспективы для науки — от изучения механизмов заболевания до разработки общих методов лечения.
Одним из ключевых сходств стала накопление вредного белка — бета-амилоида.
У кошек, как и у людей, этот процесс постепенно разрушает сеть нейронных связей, делая мозг менее эффективным.
Владельцы пожилых кошек могут заметить:
Эти симптомы почти зеркально повторяют проявления болезни Альцгеймера у людей.
Учёные изучили мозг трёх групп кошек: молодых, пожилых без деменции и пожилых с диагнозом. Выяснилось:
Особенно агрессивна микроглия: она уничтожает синапсы, уже поражённые бета-амилоидом.
В большинстве исследований болезни Альцгеймера используют грызунов, но те не страдают естественной деменцией. Кошки же заболевают ею сами, что делает их:
По словам исследователей, понимание того, что одинаковые процессы происходят и в мозге кошек, и в мозге человека, даёт шанс создавать универсальные методы терапии. Это означает, что будущие лекарства могут помогать и людям, и их питомцам.
Деменция у кошек — не просто ветеринарная проблема. Это важный научный ресурс, который помогает понять, что же разрушает память и мышление, и как этот процесс можно остановить. Совместные исследования в этой области могут подарить надежду миллионам людей и их пушистым спутникам.
