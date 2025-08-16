Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Когда мурлыканье уходит в тишину: кошачья болезнь, которая касается всех

Исследование подтверждает, что кошки естественным образом подвержены деменции
2:57
Зоосфера

Новое исследование Эдинбургского университета показало: кошки с деменцией переживают изменения в мозге, почти идентичные тем, что наблюдаются у людей с болезнью Альцгеймера. Этот факт открывает неожиданные перспективы для науки — от изучения механизмов заболевания до разработки общих методов лечения.

Старая кошка лежит на подстилке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Старая кошка лежит на подстилке

Общий враг — бета-амилоид

Одним из ключевых сходств стала накопление вредного белка — бета-амилоида.

  • Он скапливается вокруг и внутри синапсов — структур, которые передают сигналы между нейронами.
  • Белок нарушает работу этих "контактов" мозга, что приводит к сбоям памяти, мышления и поведения.

У кошек, как и у людей, этот процесс постепенно разрушает сеть нейронных связей, делая мозг менее эффективным.

Как деменция меняет поведение кошек

Владельцы пожилых кошек могут заметить:

  • усиленное мяуканье, особенно ночью;
  • дезориентацию даже в знакомом доме;
  • резкую смену отношения к хозяину — от чрезмерной требовательности до отстранённости;
  • забывчивость в использовании лотка;
  • нарушение режима сна — беспокойство ночью и сонливость днём.

Эти симптомы почти зеркально повторяют проявления болезни Альцгеймера у людей.

Что происходит внутри мозга

Учёные изучили мозг трёх групп кошек: молодых, пожилых без деменции и пожилых с диагнозом. Выяснилось:

  • в синапсах у возрастных и больных животных есть отложения бета-амилоида;
  • рядом с ними активизируются микроглия и астроциты — вспомогательные клетки, которые начинают "обрезать" синапсы;
  • при деменции эта обрезка становится чрезмерной, вызывая необратимую потерю памяти.

Особенно агрессивна микроглия: она уничтожает синапсы, уже поражённые бета-амилоидом.

Почему кошки лучше лабораторных моделей

В большинстве исследований болезни Альцгеймера используют грызунов, но те не страдают естественной деменцией. Кошки же заболевают ею сами, что делает их:

  • более реалистичной моделью для тестирования препаратов;
  • наглядным примером развития болезни в реальной жизни;
  • "мостиком" между ветеринарной и человеческой медициной.

Потенциал для обеих сторон

По словам исследователей, понимание того, что одинаковые процессы происходят и в мозге кошек, и в мозге человека, даёт шанс создавать универсальные методы терапии. Это означает, что будущие лекарства могут помогать и людям, и их питомцам.

Деменция у кошек — не просто ветеринарная проблема. Это важный научный ресурс, который помогает понять, что же разрушает память и мышление, и как этот процесс можно остановить. Совместные исследования в этой области могут подарить надежду миллионам людей и их пушистым спутникам.

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
