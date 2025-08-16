Вымершая легенда ожила: дайверы лицом к лицу с хранительницей древнего океана

На рассвете в глубинах у берегов Северного Молуккского острова, Индонезия, команда технических дайверов спустилась в подводный мир, который хранил тайну десятки миллионов лет. Там, на глубине почти 145 метров, перед их камерами появилась латимерия — древняя рыба, считавшаяся вымершей со времён динозавров.
Латимерии относятся к лопастепёрым рыбам — группе, которая ближе к наземным позвоночным, чем к тунцам или форелям. Их эволюционная линия насчитывает более 400 миллионов лет. До XX века о них знали только по окаменелостям, пока в 1938 году в Южной Африке не выловили живой экземпляр.
Индонезийский вид — Latimeria menadoensis - обнаружили лишь в 1997 году на рыбном рынке Сулавеси. Но до 2024 года ни один дайвер не запечатлел его в естественной среде обитания.
Экспедиция UNSEEN под руководством Алексиса Шаппюи использовала ребризеры замкнутого цикла и смесь тримикс с высоким содержанием гелия для безопасного погружения. Участники достигли 475 футов глубины, где давление в четыре раза превышает поверхностное, а температура воды опускается до 20°C.
Там, среди покрытых губками скал, медленно дрейфовал коричневато-пятнистый силуэт с приподнятым спинным плавником. Дайверы в течение пяти минут снимали видео, прежде чем начать долгий трёхчасовой подъём с декомпрессионными остановками. Через два дня они снова встретили ту же особь и зафиксировали ещё восемь минут наблюдения.
Латимерии живут до 100 лет, созревают лишь к 40 годам, а беременность длится около пяти лет. Такой цикл делает их крайне уязвимыми к малейшему увеличению смертности.
Планы экспедиции на 2026 год:
Латимерия — не просто "морская диковинка". Она — ключ к пониманию эволюции конечностей у позвоночных, общий генетический предок, чьи гены частично есть и у человека. Сохранение её среды обитания — это сохранение уникальной главы истории жизни на Земле.
Да́йвинг (англ. diving от англ. to dive - нырять) — подводное плавание со специальным снаряжением.
Ванная комната переживает тихую революцию! Пушистые текстильные коврики уходят в прошлое, становясь рассадником бактерий. Узнайте, какие стильные и гигиеничные альтернативы набирают популярность, делая пространство просторнее и безопаснее.