Вымершая легенда ожила: дайверы лицом к лицу с хранительницей древнего океана

3:24
Зоосфера

На рассвете в глубинах у берегов Северного Молуккского острова, Индонезия, команда технических дайверов спустилась в подводный мир, который хранил тайну десятки миллионов лет. Там, на глубине почти 145 метров, перед их камерами появилась латимерия — древняя рыба, считавшаяся вымершей со времён динозавров.

Латимерия в глубинах
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Латимерия в глубинах

Живой привет из прошлого

Латимерии относятся к лопастепёрым рыбам — группе, которая ближе к наземным позвоночным, чем к тунцам или форелям. Их эволюционная линия насчитывает более 400 миллионов лет. До XX века о них знали только по окаменелостям, пока в 1938 году в Южной Африке не выловили живой экземпляр.

Индонезийский вид — Latimeria menadoensis - обнаружили лишь в 1997 году на рыбном рынке Сулавеси. Но до 2024 года ни один дайвер не запечатлел его в естественной среде обитания.

Погружение в зону сумерек

Экспедиция UNSEEN под руководством Алексиса Шаппюи использовала ребризеры замкнутого цикла и смесь тримикс с высоким содержанием гелия для безопасного погружения. Участники достигли 475 футов глубины, где давление в четыре раза превышает поверхностное, а температура воды опускается до 20°C.

Там, среди покрытых губками скал, медленно дрейфовал коричневато-пятнистый силуэт с приподнятым спинным плавником. Дайверы в течение пяти минут снимали видео, прежде чем начать долгий трёхчасовой подъём с декомпрессионными остановками. Через два дня они снова встретили ту же особь и зафиксировали ещё восемь минут наблюдения.

Почему эти кадры бесценны

  • Первое в истории фото Latimeria menadoensis под водой.
  • Подтверждение уникальных пятен на боках, позволяющих узнавать особей без меток.
  • Документирование условий обитания: температура 20-22°C, отвесные склоны и пещеры, где рыба отдыхает днём и охотится ночью.
  • Подтверждение гипотезы, что ареал вида шире, чем считалось.

Медленный ритм жизни — высокая уязвимость

Латимерии живут до 100 лет, созревают лишь к 40 годам, а беременность длится около пяти лет. Такой цикл делает их крайне уязвимыми к малейшему увеличению смертности.

Среди угроз

  • случайный прилов в глубоководных сетях;
  • добыча полезных ископаемых;
  • пластиковое загрязнение;
  • разрушение глубоководных рифов.

Что дальше

Планы экспедиции на 2026 год:

  • использовать мини-ROV для безконтактного забора ДНК с поверхности кожи рыбы;
  • изучить родство популяций Молуккских островов, Сулавеси и Папуа;
  • уточнить границы охраняемых зон;
  • внедрить программы гражданской науки для отслеживания случайных уловов.

Почему это важно для нас

Латимерия — не просто "морская диковинка". Она — ключ к пониманию эволюции конечностей у позвоночных, общий генетический предок, чьи гены частично есть и у человека. Сохранение её среды обитания — это сохранение уникальной главы истории жизни на Земле.

Уточнения

Да́йвинг (англ. diving от англ. to dive - нырять) — подводное плавание со специальным снаряжением.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
