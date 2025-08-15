Глубины, где правят чудовища и цветы моря: океанский каньон открыл врата в иной мир

Впервые в истории ученые спустились на самое дно одного из крупнейших подводных каньонов Южной Америки — Мар-дель-Плата, у берегов Аргентины. Экспедиция не просто принесла ошеломляющие открытия, но и объединила миллионы зрителей по всей стране в прямом эфире.
На борту исследовательского судна Falkor (too) команда ученых использовала дистанционно управляемый аппарат ROV SuBastian. Он опустился на глубину более 3500 метров — почти в два раза глубже, чем Большой каньон в США. До этого момента всё, что было известно о дне Мар-дель-Платы, приходило лишь из сетей и донных тралов. Теперь же камера передала в прямой эфир живые, невиданные ранее кадры.
На экранах зрителей раскрылись фантастические картины, которые могли бы показаться компьютерной графикой, если бы не их подлинность:
Учёные предполагают, что около 40 обнаруженных видов ранее не были известны науке.
Даже здесь, в абсолютной тьме и давлении, которое раздавило бы стальной корпус, экспедиция встретила следы человека:
Это стало тревожным напоминанием: океан не знает изоляции от человеческого воздействия.
Погружения транслировались в прямом эфире, и их посмотрели почти 4 миллиона человек. В Аргентине трансляции шли не только дома — их включали в школах, университетах, спортзалах. Многие дети писали ученым, что теперь мечтают стать морскими биологами.
Среднее погружение собирало в 125 раз больше зрителей, чем обычно — по 500 000 человек вместо стандартных 4 000.
Исследование показало, что глубоководные экспедиции — это не только данные для научных статей. Это способ пробудить любопытство и чувство сопричастности у миллионов людей, напомнить о ценности природных богатств и о том, что их нужно защищать.
Каньо́н - глубокая речная долина с очень крутыми, нередко отвесными склонами и узким дном, обычно полностью занятым руслом реки, образовавшаяся в результате выветривания и эрозивной активности реки по геохронологической шкале.
