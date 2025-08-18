Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Зверь, созданный охотиться только на людей: миф или забытая правда

Динофелис — вымершая крупная кошка, охотившаяся исключительно на древних людей
2:27
Зоосфера

Сегодня трудно представить животное, которое целенаправленно охотится исключительно на человека. Иногда можно услышать о медведях-людоедах, крокодилах или тиграх-"манкурах", но это всегда исключения. В древности же существовал вид, для которого человек был единственной добычей. Имя этого хищника — динофелис.

динофелис охотится на людей
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
динофелис охотится на людей

Как всё начиналось

Динофелис был крупной кошкой ростом до 70 см в холке и весом около 100-120 кг. Изначально он охотился на привычных для хищников жертв — антилоп и диких свиней. Но размеры мешали ему догонять быструю добычу. Постепенно рацион сместился в сторону более медленных, но умных и социально организованных существ — древних людей: парантропов и австралопитеков.

Искусство охоты на человека

Поначалу динофелис устраивал засады в высокой траве, но это срабатывало не всегда: люди ходили группами и умели обороняться камнями и палками. Тогда хищник пошёл на хитрость.

В эпоху собирательства плодовые деревья были местом притяжения для древних людей. Динофелис стал забираться в густые кроны и ждать. Когда люди подходили к дереву, он молниеносно спрыгивал, обрушивая удар лапой в грудь или голову жертвы.

Мощные передние конечности и внезапность атаки не оставляли шансов. Пока остальные члены группы приходили в себя, хищник уже уносил добычу.

Эволюция или вмешательство

Учёные видят в поведении динофелиса пример быстрой адаптации: за считанные тысячи лет он полностью сменил рацион и отточил технику охоты под одного вида жертвы.

Но существует и альтернативная версия: если представить Землю как "лабораторию" по созданию цивилизаций, то появление такого специализированного хищника могло быть запланированным экспериментом. Возможно, кто-то намеренно внедрил динофелиса в экосистему, чтобы проверить выживаемость наших предков.

Чем всё закончилось

Испытание человечество прошло — люди выжили, динофелис вымер. Этот хищник остался уникальным примером животного, которое целенаправленно охотилось исключительно на человека, и до сих пор вызывает споры: мы имеем дело с продуктом естественного отбора или с искусственно созданным оружием древности?

Уточнения

Динофе́лисы (лат. Dinofelis, от др.-греч. δεινός «ужасный» и лат. felis «кошка») — вымерший род саблезубых кошек. Обитали в Африке, Европе, Азии и в Северной Америке с раннего плиоцена по ранний плейстоцен.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
