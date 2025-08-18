Как древние копытные охотники исчезли, уступив место тиграм и волкам

Деодон — вымерший всеядный копытный хищник Северной Америки

1:39 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Быки, антилопы, олени, лоси, носороги — у всех есть рога, но все они едят траву. Кажется, рога — привилегия исключительно вегетарианцев. Но почему среди хищников таких нет?

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) доисторический деодон

Зачем травоядным рога

Всё просто: рога — это защитное оружие. Их основная задача — дать отпор хищнику. А вот хищникам они бесполезны:

для охоты куда эффективнее острые клыки,

громоздкие рога мешают скрытности — попробуй-ка подкрасться с "антенной" на голове.

Исключения из правил

Рожки жирафа — чисто декоративные, забодать ими нельзя.

Рогатая гадюка — её "рога" нужны, чтобы прятаться в песке, а не для атаки.

Нарвалы — морские охотники, но их "рог" — это бивень, и к рогатым хищникам они не относятся.

Почему хищники без копыт

Копыта — тоже "привилегия" травоядных. Хищникам они не нужны:

мягкие подушечки лап обеспечивают бесшумное подкрадывание,

когти помогают схватить и обездвижить жертву.

У псовых, например, когти не цепляют добычу, но улучшают сцепление с землёй во время погони.

Копытные хищники прошлого

Сегодня таких в природе нет. Но 20-25 миллионов лет назад в Северной Америке жил деодон — "свинья-терминатор".

Это были свиноподобные всеядные млекопитающие с мощными челюстями, огромными клыками и зубами режущего типа. Они:

воровали добычу у других хищников,

сами охотились на примитивных лошадей и верблюдов,

могли пробить череп жертвы одним ударом.

Уточнения

Деодон (лат. Daeodon от др.-греч. δάϊος ὀδούς "губительный зуб"), или динохиус (лат. Dinohyus, от δεινός ὗς "ужасный кабан") — вымершее парнокопытное, крупнейший или один из крупнейших видов семейства энтелодонтид. Жил около 25-18 млн лет назад в Северной Америке.



