Как древние копытные охотники исчезли, уступив место тиграм и волкам

Быки, антилопы, олени, лоси, носороги — у всех есть рога, но все они едят траву. Кажется, рога — привилегия исключительно вегетарианцев. Но почему среди хищников таких нет?
Всё просто: рога — это защитное оружие. Их основная задача — дать отпор хищнику. А вот хищникам они бесполезны:
для охоты куда эффективнее острые клыки,
громоздкие рога мешают скрытности — попробуй-ка подкрасться с "антенной" на голове.
Рожки жирафа — чисто декоративные, забодать ими нельзя.
Рогатая гадюка — её "рога" нужны, чтобы прятаться в песке, а не для атаки.
Нарвалы — морские охотники, но их "рог" — это бивень, и к рогатым хищникам они не относятся.
Копыта — тоже "привилегия" травоядных. Хищникам они не нужны:
мягкие подушечки лап обеспечивают бесшумное подкрадывание,
когти помогают схватить и обездвижить жертву.
У псовых, например, когти не цепляют добычу, но улучшают сцепление с землёй во время погони.
Сегодня таких в природе нет. Но 20-25 миллионов лет назад в Северной Америке жил деодон — "свинья-терминатор".
Это были свиноподобные всеядные млекопитающие с мощными челюстями, огромными клыками и зубами режущего типа. Они:
воровали добычу у других хищников,
сами охотились на примитивных лошадей и верблюдов,
могли пробить череп жертвы одним ударом.
Деодон (лат. Daeodon от др.-греч. δάϊος ὀδούς "губительный зуб"), или динохиус (лат. Dinohyus, от δεινός ὗς "ужасный кабан") — вымершее парнокопытное, крупнейший или один из крупнейших видов семейства энтелодонтид. Жил около 25-18 млн лет назад в Северной Америке.
