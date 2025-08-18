Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Визуальный шум в интерьере создается из-за большого количества различных предметов
Актинидия коломикта содержит до 2000 мг витамина C на 100 г ягод
Седина больше не проблема: натуральное средство, которое прячет седину лучше краски
Протокол ГАИ: паспортные данные, время и место нарушения требуют проверки
Рабочие графики разлучили Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе на месяц
Частое употребление чипсов повышает риск ожирения и проблем с сердцем
Юрист Георгиева: эти выплаты нельзя трогать при долгах
Анастасия Решетова запустила детское шоу с участием сына Ратмира
Варёные яйца чистятся лучше после 3 минут в холодной воде — совет кулинаров

Как древние копытные охотники исчезли, уступив место тиграм и волкам

Деодон — вымерший всеядный копытный хищник Северной Америки
1:39
Зоосфера

Быки, антилопы, олени, лоси, носороги — у всех есть рога, но все они едят траву. Кажется, рога — привилегия исключительно вегетарианцев. Но почему среди хищников таких нет?

доисторический деодон
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
доисторический деодон

Зачем травоядным рога

Всё просто: рога — это защитное оружие. Их основная задача — дать отпор хищнику. А вот хищникам они бесполезны:

  • для охоты куда эффективнее острые клыки,

  • громоздкие рога мешают скрытности — попробуй-ка подкрасться с "антенной" на голове.

Исключения из правил

  • Рожки жирафа — чисто декоративные, забодать ими нельзя.

  • Рогатая гадюка — её "рога" нужны, чтобы прятаться в песке, а не для атаки.

  • Нарвалы — морские охотники, но их "рог" — это бивень, и к рогатым хищникам они не относятся.

Почему хищники без копыт

Копыта — тоже "привилегия" травоядных. Хищникам они не нужны:

  • мягкие подушечки лап обеспечивают бесшумное подкрадывание,

  • когти помогают схватить и обездвижить жертву.

У псовых, например, когти не цепляют добычу, но улучшают сцепление с землёй во время погони.

Копытные хищники прошлого

Сегодня таких в природе нет. Но 20-25 миллионов лет назад в Северной Америке жил деодон — "свинья-терминатор".

Это были свиноподобные всеядные млекопитающие с мощными челюстями, огромными клыками и зубами режущего типа. Они:

  • воровали добычу у других хищников,

  • сами охотились на примитивных лошадей и верблюдов,

  • могли пробить череп жертвы одним ударом.

Уточнения

Деодон (лат. Daeodon от др.-греч. δάϊος ὀδούς "губительный зуб"), или динохиус (лат. Dinohyus, от δεινός ὗς "ужасный кабан") — вымершее парнокопытное, крупнейший или один из крупнейших видов семейства энтелодонтид. Жил около 25-18 млн лет назад в Северной Америке.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Астрономы открыли космическую струю, угрожающую Земле
Наука и техника
Астрономы открыли космическую струю, угрожающую Земле Аудио 
Заячье мясо помогает волкам пережить дефицит парнокопытных
Домашние животные
Заячье мясо помогает волкам пережить дефицит парнокопытных Аудио 
Дизайнеры признали коврики для ванной устаревшими
Недвижимость
Дизайнеры признали коврики для ванной устаревшими Аудио 
Популярное
Космическая струя смерти: оно уже летит на Землю из глубин галактики

Астрономы изучили необычное космическое явление — мощный поток плазмы, исходящий от блазара PKS 1424 + 240, в центре которого находится сверхмассивная черная дыра.

Астрономы открыли космическую струю, угрожающую Земле
Кипяток в раковине разрушает трубы и приводит к засорам — предупреждают сантехники
Кипяток в раковине превращает кухню в бомбу замедленного действия
Обычная кнопка, а функций — как у швейцарского ножа: как работает Старт-стоп на самом деле
Представлен российский кроссовер Tenet T7: что скрывает новинка из Калуги
Экстремальная жара усиливает социальные риски в Европе — Nature Игорь Буккер Путин всё рассчитал: встреча в Вашингтоне продолжит СВО на Украине Любовь Степушова Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Нейтраль в автомате — не игрушка: если вы используете её не в этих 3 случаях, рискуете коробкой
Лесной фастфуд: почему волк предпочитает зайца в перекус
Кошка носится по стенам? Это не сумасшествие, а зашифрованное послание
Кошка носится по стенам? Это не сумасшествие, а зашифрованное послание
Последние материалы
Учёные Университета Вирджинии обнаружили новую структуру клетки — гемифусому
Лимон, уксус и сода создают химическую реакцию, которая растворяет засор в трубах
Pravda.Ru проведёт круглый стол Путешествие на машине: что, где, куда
Деодон — вымерший всеядный копытный хищник Северной Америки
Звезда Мажора Анна Цуканова-Котт и продюсер Михаил Врубель сыграли свадьбу
Пятилетняя амортизация авто: лидеры по сохранению цены в 2020 году
Седокову вызвали на допрос в Латвию по делу о смерти Яниса Тиммы
Винлаб отказался платить выкуп хакерам после кибератаки — подробности от компании
Крем из аптечки показал эффективность в борьбе с морщинами
Полноценный сон усиливает иммунитет за счёт выработки мелатонина
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.