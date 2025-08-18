Тайная формула убийцы: что прячет слюна самой опасной ящерицы планеты

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Яд комодского варана препятствует свертыванию крови и вызывает шок у жертвы
Зоосфера

На удалённых островах Индонезии живёт хищник, которого боятся даже животные в десять раз крупнее его самого. Комодский варан — самая большая ящерица на планете, длиной до трёх метров и весом свыше 130 кг. Он способен свалить водяного буйвола, весом почти в тонну, благодаря сочетанию силы, хитрости и смертоносного яда.

Комодский варан
Фото: flickr.com by Марк Дюмон, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Комодский варан

Древний хищник без врагов

Комодский варан — "живое ископаемое" с родословной длиной в 4 миллиона лет. Он — вершина пищевой цепи на своих островах и может прожить до 30 лет. В природе у него нет естественных врагов — только он сам себе конкурент.

Оружие идеального охотника

  • Мощные лапы с когтями для захвата добычи.

  • Хвост-удав — и оружие, и балансир.

  • Челюсти с 60 зазубренными зубами, разрывающими мясо, как нож для стейков.

  • Зрение до 300 метров и сверхчувствительный язык, "читающий" запахи на километры.

Секрет смертельного укуса

Долгое время считали, что вараны убивают добычу инфекцией изо рта. Но исследования показали: главная сила — яд.

В его составе:

  • антикоагулянты (кровь не сворачивается, жертва теряет литры за минуты),

  • гипотензивные вещества (резко падает давление),

  • токсины, вызывающие паралич и шок.

Плюс — более 50 штаммов опасных бактерий, усиливающих эффект укуса.

Тактика охоты на буйвола

  1. Варан прячется в засаде у водоёма.

  2. Резко атакует ноги и низ туши, нанося рваные раны.

  3. Отходит на безопасную дистанцию и часами или днями преследует по запаху крови.

  4. Когда жертва обессилена и заражена, варан возвращается и добивает.

Исследования показывают, что 80% буйволов, укушенных вараном, погибают от потери крови и инфекций.

Кормление без пощады

Гибкий череп и мощные челюсти позволяют варану заглатывать огромные куски мяса целиком, а желудочная кислота переваривает даже кости и рога. За одно "застолье" он может съесть до 80% собственного веса и не питаться несколько недель. Группе варанов хватает четырёх часов, чтобы от 600-килограммового буйвола осталась только кожа и кости.

Опасность для человека

С 1974 года зафиксировано 24 нападения на людей, 5 — со смертельным исходом. Укус опасен из-за сочетания яда, инфекции и кровопотери. На Комодо гиды носят специальные раздвоенные палки, чтобы держать варанов на расстоянии.

Вид под угрозой

В природе осталось меньше 6000 особей. Основные угрозы — потеря среды обитания, изменение климата и чрезмерный туризм. Власти Индонезии даже временно закрывали остров Комодо, чтобы снизить нагрузку на экосистему.

Уточнения

Комо́дский варан или гигантский индонезийский варан, или комодосский варан, или комодский дракон (лат. Varanus komodoensis) — вид ящериц из семейства варанов (Varanidae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
