Дружбы не ждите: кто превращает встречу с медведем в смертельную игру

Лоси и взрослые секачи способны дать отпор медведю
2:02
Зоосфера

Стоит увидеть медведя, вставшего во весь рост, — и сразу понимаешь: в лесу шутки в сторону. В цирке можно поаплодировать, а в дикой природе лучше держать уважительную дистанцию. Но, как оказалось, есть в тайге и те, кто готовы померяться силами с бурым хозяином леса.

Спящий медведь
Фото: commons.wikimedia.org by MJ Boswell from Annapolis, Md, USA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Спящий медведь

Волки: дерзкие провокаторы

Кажется, что у медведя врагов нет. Но волки порой "троллят" косолапого:

  • пытаются отнять добычу;

  • проявляют интерес к медвежатам.

Схватка с медведем — рискованное дело даже для стаи. Один удар лапой способен отправить волка в нокаут. Однако в целом волки медведей не боятся: они быстрее и манёвреннее. В лапы мишке можно попасть разве что по неопытности — и обычно это первый и последний раз.

Тигры: равные по силе

Амурские тигры — ещё одни смельчаки.
Да, опасаются медведей, но нередко идут на прямое столкновение. Если завяжется драка, она будет "не на жизнь, а на смерть". Победитель зависит от множества факторов: кто первым напал, кто голоднее, кто решительнее. В силе эти хищники равны — и исход схватки непредсказуем.

Лось и кабан: нехищные бойцы

Смельчаки есть и среди травоядных:

  • Крупный лось способен отбить охоту к нападению даже у решительного медведя.

  • Секачи-кабаны с полным отсутствием инстинкта самосохранения настолько опасны, что медведи предпочитают держаться от них подальше.

Люди: страх и уважение

Большинство людей при встрече с медведем впадают в панику — и это только подстёгивает хищника. Но охотники с оружием внушают медведям уважение и даже страх. Косолапые чутко реагируют на запах человека и часто уходят прочь, хотя бывают и исключения.

Главное правило:

  • побежишь — медведь погонится;

  • останешься спокойным — у зверя больше шансов ретироваться сам.

Уточнения

Медве́жьи (лат. Ursidae) — семейство млекопитающих отряда хищных.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
