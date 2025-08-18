Дружбы не ждите: кто превращает встречу с медведем в смертельную игру

Стоит увидеть медведя, вставшего во весь рост, — и сразу понимаешь: в лесу шутки в сторону. В цирке можно поаплодировать, а в дикой природе лучше держать уважительную дистанцию. Но, как оказалось, есть в тайге и те, кто готовы померяться силами с бурым хозяином леса.
Кажется, что у медведя врагов нет. Но волки порой "троллят" косолапого:
пытаются отнять добычу;
проявляют интерес к медвежатам.
Схватка с медведем — рискованное дело даже для стаи. Один удар лапой способен отправить волка в нокаут. Однако в целом волки медведей не боятся: они быстрее и манёвреннее. В лапы мишке можно попасть разве что по неопытности — и обычно это первый и последний раз.
Амурские тигры — ещё одни смельчаки.
Да, опасаются медведей, но нередко идут на прямое столкновение. Если завяжется драка, она будет "не на жизнь, а на смерть". Победитель зависит от множества факторов: кто первым напал, кто голоднее, кто решительнее. В силе эти хищники равны — и исход схватки непредсказуем.
Смельчаки есть и среди травоядных:
Крупный лось способен отбить охоту к нападению даже у решительного медведя.
Секачи-кабаны с полным отсутствием инстинкта самосохранения настолько опасны, что медведи предпочитают держаться от них подальше.
Большинство людей при встрече с медведем впадают в панику — и это только подстёгивает хищника. Но охотники с оружием внушают медведям уважение и даже страх. Косолапые чутко реагируют на запах человека и часто уходят прочь, хотя бывают и исключения.
Главное правило:
побежишь — медведь погонится;
останешься спокойным — у зверя больше шансов ретироваться сам.
Медве́жьи (лат. Ursidae) — семейство млекопитающих отряда хищных.
Астрономы изучили необычное космическое явление — мощный поток плазмы, исходящий от блазара PKS 1424 + 240, в центре которого находится сверхмассивная черная дыра.