Кошка-молчун или болтун: от чего зависит разговорчивость питомца

Ветеринары назвали гипертиреоз и инфекции причинами внезапного молчания кошки

Среди кошек, как и среди людей, есть настоящие болтуны и молчуны. Одни питомцы охотно "разговаривают" с хозяином, а другие почти не подают голос. От чего это зависит?

Порода и темперамент

Частота и громкость кошачьего "разговора" во многом зависят от породы.

Сиамские кошки - признанные чемпионы по разговорчивости, они любят общаться и комментировать всё, что происходит.

Темперамент тоже играет роль: спокойные и сдержанные кошки будут мяукать гораздо реже активных и эмоциональных.

Когда поведение в норме

Если кошка с детства была тихой и редко мяукала — это её особенность, и поводов для беспокойства нет.

Когда стоит насторожиться

Если обычно общительная кошка внезапно замолчала, это может быть сигналом о проблемах со здоровьем. Возможные причины:

полипы или опухоли в горле;

гипертиреоз;

ларингеальный паралич;

инфекция верхних дыхательных путей.

В таких случаях лучше не откладывать визит к ветеринару.

