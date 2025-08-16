Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Роза Сябитова раскритиковала идею ввести штрафы за измену
Фондовый рынок РФ отреагировал падением после переговоров Путина и Трампа
Деревня Скопелло на Сицилии сочетает пляжный отдых с гастрономией и природой
Гендиректор Mercedes-Benz предупредил о риске краха авторынка ЕС
Учёные из Швеции доказали: препараты от СДВГ снижают риск преступного поведения и наркозависимости
Лимонная кислота эффективно растворяет известковый налёт на сантехнике
Микроиглы: ваш путь к идеальной коже или риск — мнение косметолога Кызымко
Пекари рекомендуют использовать тёплую жидкость и выдержку для подъёма теста
Эксперты: углеводы до и белок после тренировки — формула для плоского живота

Кошка-молчун или болтун: от чего зависит разговорчивость питомца

Ветеринары назвали гипертиреоз и инфекции причинами внезапного молчания кошки
1:04
Зоосфера

Среди кошек, как и среди людей, есть настоящие болтуны и молчуны. Одни питомцы охотно "разговаривают" с хозяином, а другие почти не подают голос. От чего это зависит?

Мяукающая кошка
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Мяукающая кошка

Порода и темперамент

Частота и громкость кошачьего "разговора" во многом зависят от породы.

  • Сиамские кошки - признанные чемпионы по разговорчивости, они любят общаться и комментировать всё, что происходит.

  • Темперамент тоже играет роль: спокойные и сдержанные кошки будут мяукать гораздо реже активных и эмоциональных.

Когда поведение в норме

Если кошка с детства была тихой и редко мяукала — это её особенность, и поводов для беспокойства нет.

Когда стоит насторожиться

Если обычно общительная кошка внезапно замолчала, это может быть сигналом о проблемах со здоровьем. Возможные причины:

  • полипы или опухоли в горле;

  • гипертиреоз;

  • ларингеальный паралич;

  • инфекция верхних дыхательных путей.

В таких случаях лучше не откладывать визит к ветеринару.

Уточнения

Сиамская кошка - одна из известных пород кошек сиамо-ориентальной группы.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Сейчас читают
Палеонтологи: древнему киту Perucetus colossus приписывают массу до 340 тонн
Домашние животные
Палеонтологи: древнему киту Perucetus colossus приписывают массу до 340 тонн Аудио 
Рецепт домашнего крема для увлажнения кожи и уменьшения морщин
Красота и стиль
Рецепт домашнего крема для увлажнения кожи и уменьшения морщин Аудио 
Томатный сок на зиму готовят с увариванием и уксусом в банке
Еда и рецепты
Томатный сок на зиму готовят с увариванием и уксусом в банке Аудио 
Популярное
Выбросить коврики для ванной нужно прямо сегодня — теперь в моде более удобное решение

Ванная комната переживает тихую революцию! Пушистые текстильные коврики уходят в прошлое, становясь рассадником бактерий. Узнайте, какие стильные и гигиеничные альтернативы набирают популярность, делая пространство просторнее и безопаснее.

Дизайнеры признали коврики для ванной устаревшими
Китайский рейтинг качества авто: Chery и Haval в конце списка, Voyah — первый
Не Chery и не Haval: какая китайская марка обошла всех по надежности
Древнее чудовище из бездны: акула, пережившая динозавров, вышла из тьмы спустя миллионы лет
Горячие точки в доме: эти кухонные приборы становятся тайным приютом тараканов
Трамп посоветовал Зеленскому заключить сделку с Россией, назвав главную причину Любовь Степушова Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер
Лёд, тишина и смерть: как охота белого медведя превращается в искусство
Кошачий язык любви: 17 сигналов, которые хозяева часто путают с капризами
Морское чудовище из архива стало сенсацией: повторный анализ показал его уникальные черты
Морское чудовище из архива стало сенсацией: повторный анализ показал его уникальные черты
Последние материалы
Деревня Скопелло на Сицилии сочетает пляжный отдых с гастрономией и природой
Фондовый рынок РФ отреагировал падением после переговоров Путина и Трампа
Гендиректор Mercedes-Benz предупредил о риске краха авторынка ЕС
Учёные из Швеции доказали: препараты от СДВГ снижают риск преступного поведения и наркозависимости
Лимонная кислота эффективно растворяет известковый налёт на сантехнике
Пекари рекомендуют использовать тёплую жидкость и выдержку для подъёма теста
Микроиглы: ваш путь к идеальной коже или риск — мнение косметолога Кызымко
Эксперты: углеводы до и белок после тренировки — формула для плоского живота
Одышка при подъёме по лестнице: вот когда пора обратиться к врачу
Горячая вода при использовании измельчителя отходов может вызвать засоры в трубах
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.