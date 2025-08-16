Хотите спокойного друга? Эти кошки созданы для объятий, а не для бега

Кошки часто кажутся воплощением лени: они могут спать по 16 часов в сутки, греться на солнце или наблюдать за птицами за окном. Но уровень активности сильно зависит от породы.
Если вы ищете питомца, с которым не придётся играть весь день, обратите внимание на этих пушистых "лежебок".
Название этой породы переводится как "тряпичная кукла" — стоит взять рэгдолла на руки, как он расслабляется и буквально "обмякает".
Причина в спокойном темпераменте и низкой активности: рэгдоллы не любят шумных игр, предпочитают проводить время на коленях у хозяина и плохо переносят одиночество. Это делает их отличными компаньонами для семей с детьми и пожилых людей.
Настоящая аристократка среди кошек. Персы предпочитают дремать сутками, отвлекаясь лишь на еду и наблюдение за домочадцами.
Их низкая подвижность связана с анатомией: короткие лапы и приплюснутый нос затрудняют дыхание во время активных игр. Персидские кошки практически не склонны к шкодливому поведению.
Порода, вдохновившая образ Чеширского кота в "Алисе в стране чудес". Когда-то британцев разводили для ловли грызунов, но сегодня они — воплощение спокойствия.
Чаще всего британская короткошерстная проводит день на подоконнике или любимом лежаке, наблюдая за происходящим, но не участвуя в нём.
Эти кошки с кудрявой шерстью унаследовали ленивый характер от своих предков — британских короткошерстных и персов.
Селкирк-рексы предпочитают отдых активным играм, обожают внимание и с удовольствием устраиваются на коленях у хозяина, но почти не склонны к шкоде.
Тихая, немного застенчивая порода, которая обожает своих владельцев и встречает их у дверей после работы.
Русская голубая — ласковая, но ненавязчивая: легко проводит время в одиночестве, устроившись на подоконнике или в укромном уголке. Активным играм она предпочитает наблюдение.
Селкирк-рекс (англ. Selkirk Rex) — порода кошек, которая появилась в США в 1987 году.
Персидская кошка (перс. گربهٔ ایرانی / Gorbe-ye irāni, "иранский кот") — порода длинношёрстных кошек, одна из старейших и самых популярных в мире.
Рэгдо́лл (англ. Ragdoll - "тряпичная кукла") — порода крупных полудлинношёрстных кошек.
Русская голубая кошка - порода домашней кошки, признанная международными фелинологическими организациями, которая стала известна в России только с началом фелинологического движения.
Британская короткошёрстная кошка - порода домашней кошки. В классификациях FIFe и WCF относится к категории shorthair. Выведена в XIX веке.
