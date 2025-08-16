Хотите спокойного друга? Эти кошки созданы для объятий, а не для бега

Эксперты назвали 5 самых ленивых пород кошек для спокойных хозяев

Кошки часто кажутся воплощением лени: они могут спать по 16 часов в сутки, греться на солнце или наблюдать за птицами за окном. Но уровень активности сильно зависит от породы.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) ленивые породы кошек

Если вы ищете питомца, с которым не придётся играть весь день, обратите внимание на этих пушистых "лежебок".

Рэгдолл

Название этой породы переводится как "тряпичная кукла" — стоит взять рэгдолла на руки, как он расслабляется и буквально "обмякает".

Причина в спокойном темпераменте и низкой активности: рэгдоллы не любят шумных игр, предпочитают проводить время на коленях у хозяина и плохо переносят одиночество. Это делает их отличными компаньонами для семей с детьми и пожилых людей.

Персидская кошка

Настоящая аристократка среди кошек. Персы предпочитают дремать сутками, отвлекаясь лишь на еду и наблюдение за домочадцами.

Их низкая подвижность связана с анатомией: короткие лапы и приплюснутый нос затрудняют дыхание во время активных игр. Персидские кошки практически не склонны к шкодливому поведению.

Британская короткошерстная

Порода, вдохновившая образ Чеширского кота в "Алисе в стране чудес". Когда-то британцев разводили для ловли грызунов, но сегодня они — воплощение спокойствия.

Чаще всего британская короткошерстная проводит день на подоконнике или любимом лежаке, наблюдая за происходящим, но не участвуя в нём.

Селкирк-рекс

Эти кошки с кудрявой шерстью унаследовали ленивый характер от своих предков — британских короткошерстных и персов.

Селкирк-рексы предпочитают отдых активным играм, обожают внимание и с удовольствием устраиваются на коленях у хозяина, но почти не склонны к шкоде.

Русская голубая

Тихая, немного застенчивая порода, которая обожает своих владельцев и встречает их у дверей после работы.

Русская голубая — ласковая, но ненавязчивая: легко проводит время в одиночестве, устроившись на подоконнике или в укромном уголке. Активным играм она предпочитает наблюдение.

Уточнения

