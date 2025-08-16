Мяу — это язык, который кошки придумали специально для людей

Учёные считают: мяуканье — это язык, который кошки используют почти исключительно для общения с человеком. Сородичам они "разговаривают" иначе — при помощи поз, запахов и других звуков.
Обычно мяуканьем питомцы:
привлекают внимание хозяина;
просят еду;
выражают недовольство.
Но бывает, что кошка отвечает вам в момент разговора. Что это значит?
Ответное мяуканье не означает, что кошка понимает смысл ваших слов. Это скорее дружелюбный способ поддержать "диалог" и дать понять: она слышит ваш голос и реагирует на него.
Часто кошка мяукает в ответ, когда хозяин возвращается домой. Так она выражает радость и приветствует вас по-своему.
