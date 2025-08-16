Мяу — это язык, который кошки придумали специально для людей

Ученые: мяуканье — это язык, который кошки используют только для общения с человеком

Учёные считают: мяуканье — это язык, который кошки используют почти исключительно для общения с человеком. Сородичам они "разговаривают" иначе — при помощи поз, запахов и других звуков.

Фото: openverse.org by sjrankin, https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/ Кошка мяукает

Обычно мяуканьем питомцы:

привлекают внимание хозяина;

просят еду;

выражают недовольство.

Но бывает, что кошка отвечает вам в момент разговора. Что это значит?

Знак, что она вас слышит

Ответное мяуканье не означает, что кошка понимает смысл ваших слов. Это скорее дружелюбный способ поддержать "диалог" и дать понять: она слышит ваш голос и реагирует на него.

Радость от встречи

Часто кошка мяукает в ответ, когда хозяин возвращается домой. Так она выражает радость и приветствует вас по-своему.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

