Кошка кладёт лапу на лицо: что она пытается сказать этим жестом

1:17
Зоосфера

Кошки отлично общаются с нами с помощью жестов, но не всегда мы правильно их понимаем. Один из самых неожиданных сигналов — когда питомец кладёт лапу прямо на лицо человека. Что это значит?

Кошачьи лапы
Фото: Designed by Freepik by freepic.diller, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кошачьи лапы

1. Просьба прекратить

Если вы играли или гладили кошку, а она аккуратно коснулась лапой вашего лица, скорее всего, это вежливая просьба остановиться.
Кошки любят внимание, но уважают свои личные границы — и таким образом они дают понять, что им достаточно общения.

2. Территориальный жест

Иногда кошка как бы "выставляет" вас со своей территории. Даже в вашей квартире питомец может считать определённый уголок своим.
Если вы оказались на её любимом месте, лапа на лице может быть мягким способом сказать: "Это моё". В таком случае можно уступить или сделать лежанку кошки более уютной, чтобы она сама туда ушла.

3. Сигнал о голоде

Некоторые кошки довольно настойчиво напоминают о пустой миске. Лапа на лице — один из способов донести: "Пора ужинать!".
Такой жест часто сопровождается пристальным взглядом или тихим мяуканьем.

Уточнения

Язык тела - знаковые элементы поз и движений различных частей тела, при помощи которых осознанно или неосознанно передаются мысли, чувства и эмоции в процессе межличностной коммуникации.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
