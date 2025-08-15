Мир глазами кошки: они видят то, что надёжно скрыто от человека

Зрение кошки — результат миллионов лет эволюции, превратившей её в идеального ночного охотника. Их глаза устроены иначе, чем у человека, и позволяют воспринимать окружающий мир по особым законам.
Кошачье поле зрения охватывает около 200° против человеческих 180°. Периферическое зрение компенсирует малую подвижность глазных яблок.
Ночью кошки видят в шесть раз лучше человека благодаря особому слою клеток — тапетуму, отражающему и усиливающему свет.
Мир для кошки менее цветной: они различают синий, жёлтый и серый, но не видят красный и зелёный (те выглядят как оттенки бежевого).
Близкие предметы кажутся размытыми, поэтому вблизи кошки полагаются на усы, а дальнее зрение у них острее, чем у большинства собак.
Вертикальные зрачки медленно адаптируются к яркому свету, поэтому на солнце кошки часто прищуриваются.
Движущиеся или мерцающие предметы притягивают их внимание сильнее, чем статичные — за это отвечают нейроны, реагирующие на движение.
Трёхмерное восприятие глубины включается на дистанции от 2 метров, а вблизи кошка ориентируется по вибриссам и запаху.
Слепая зона прямо перед носом объясняет, почему кошки иногда "промахиваются" лапой по игрушке.
С возрастом острота зрения снижается, но слух помогает компенсировать потери. Помутнение хрусталика редко полностью дезориентирует животное.
Кошки чувствительны к ультрафиолету, что позволяет им видеть "светящиеся" узоры на цветах или метки мочи.
Кошки не узнают себя в зеркале — отражение они воспринимают как другое животное.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
Ванная комната переживает тихую революцию! Пушистые текстильные коврики уходят в прошлое, становясь рассадником бактерий. Узнайте, какие стильные и гигиеничные альтернативы набирают популярность, делая пространство просторнее и безопаснее.