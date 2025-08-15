Мир глазами кошки: они видят то, что надёжно скрыто от человека

Зоологи: кошки видят в темноте в 6 раз лучше людей благодаря слою клеток тапетуму

Зрение кошки — результат миллионов лет эволюции, превратившей её в идеального ночного охотника. Их глаза устроены иначе, чем у человека, и позволяют воспринимать окружающий мир по особым законам.

Фото: Designed by Freepik by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кошка

Панорамный обзор и ночное зрение

Кошачье поле зрения охватывает около 200° против человеческих 180°. Периферическое зрение компенсирует малую подвижность глазных яблок.

Ночью кошки видят в шесть раз лучше человека благодаря особому слою клеток — тапетуму, отражающему и усиливающему свет.

Цвета и восприятие близких объектов

Мир для кошки менее цветной: они различают синий, жёлтый и серый, но не видят красный и зелёный (те выглядят как оттенки бежевого).

Близкие предметы кажутся размытыми, поэтому вблизи кошки полагаются на усы, а дальнее зрение у них острее, чем у большинства собак.

Зрачки, свет и движение

Вертикальные зрачки медленно адаптируются к яркому свету, поэтому на солнце кошки часто прищуриваются.

Движущиеся или мерцающие предметы притягивают их внимание сильнее, чем статичные — за это отвечают нейроны, реагирующие на движение.

Глубина и слепая зона

Трёхмерное восприятие глубины включается на дистанции от 2 метров, а вблизи кошка ориентируется по вибриссам и запаху.

Слепая зона прямо перед носом объясняет, почему кошки иногда "промахиваются" лапой по игрушке.

Возрастные изменения и ультрафиолет

С возрастом острота зрения снижается, но слух помогает компенсировать потери. Помутнение хрусталика редко полностью дезориентирует животное.

Кошки чувствительны к ультрафиолету, что позволяет им видеть "светящиеся" узоры на цветах или метки мочи.

Интересный факт

Кошки не узнают себя в зеркале — отражение они воспринимают как другое животное.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

