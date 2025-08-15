Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперты: если кошка кладет лапу на лицо во время игры, она просит остановиться
Новый вид австралопитека? В Эфиопии найдены зубы возрастом 2,65 млн лет
Фильтры кондиционера нужно регулярно очищать для корректной работы
Юлия Высоцкая рассказала, почему выбрала карьеру актрисы одного режиссёра
Удача дня: девушка нашла алмаз для обручального кольца в парке Арканзаса
Мегафон увеличил выручку на 8,6% в первом полугодии 2025 года по МСФО
Перекупщик: тест-драйв и сервисная диагностика обязательны перед покупкой авто
Учёные создали анализ крови на синдром хронической усталости с точностью 91%
Сати Казанова переодела мужа-итальянца в костюм горца

Мир глазами кошки: они видят то, что надёжно скрыто от человека

Зоологи: кошки видят в темноте в 6 раз лучше людей благодаря слою клеток тапетуму
2:07
Зоосфера

Зрение кошки — результат миллионов лет эволюции, превратившей её в идеального ночного охотника. Их глаза устроены иначе, чем у человека, и позволяют воспринимать окружающий мир по особым законам.

Кошка
Фото: Designed by Freepik by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кошка

Панорамный обзор и ночное зрение

Кошачье поле зрения охватывает около 200° против человеческих 180°. Периферическое зрение компенсирует малую подвижность глазных яблок.
Ночью кошки видят в шесть раз лучше человека благодаря особому слою клеток — тапетуму, отражающему и усиливающему свет.

Цвета и восприятие близких объектов

Мир для кошки менее цветной: они различают синий, жёлтый и серый, но не видят красный и зелёный (те выглядят как оттенки бежевого).
Близкие предметы кажутся размытыми, поэтому вблизи кошки полагаются на усы, а дальнее зрение у них острее, чем у большинства собак.

Зрачки, свет и движение

Вертикальные зрачки медленно адаптируются к яркому свету, поэтому на солнце кошки часто прищуриваются.
Движущиеся или мерцающие предметы притягивают их внимание сильнее, чем статичные — за это отвечают нейроны, реагирующие на движение.

Глубина и слепая зона

Трёхмерное восприятие глубины включается на дистанции от 2 метров, а вблизи кошка ориентируется по вибриссам и запаху.
Слепая зона прямо перед носом объясняет, почему кошки иногда "промахиваются" лапой по игрушке.

Возрастные изменения и ультрафиолет

С возрастом острота зрения снижается, но слух помогает компенсировать потери. Помутнение хрусталика редко полностью дезориентирует животное.
Кошки чувствительны к ультрафиолету, что позволяет им видеть "светящиеся" узоры на цветах или метки мочи.

Интересный факт

Кошки не узнают себя в зеркале — отражение они воспринимают как другое животное.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Сейчас читают
Китайский рейтинг качества авто: Chery и Haval в конце списка, Voyah — первый
Авто
Китайский рейтинг качества авто: Chery и Haval в конце списка, Voyah — первый
В Хольцмадене нашли древнейшего плезиозавра раннего тоарского века
Домашние животные
В Хольцмадене нашли древнейшего плезиозавра раннего тоарского века
Популярное
Выбросить коврики для ванной нужно прямо сегодня — теперь в моде более удобное решение

Ванная комната переживает тихую революцию! Пушистые текстильные коврики уходят в прошлое, становясь рассадником бактерий. Узнайте, какие стильные и гигиеничные альтернативы набирают популярность, делая пространство просторнее и безопаснее.

Дизайнеры признали коврики для ванной устаревшими
Духовка и микроволновка привлекают тараканов из-за тепла и влажности
Горячие точки в доме: эти кухонные приборы становятся тайным приютом тараканов
Древнее чудовище из бездны: акула, пережившая динозавров, вышла из тьмы спустя миллионы лет
Морское чудовище из архива стало сенсацией: повторный анализ показал его уникальные черты
Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин Канадский суд обязал авиакомпанию Украины выплатить компенсации за крушение в Тегеране — прецедент для Азербайджана Любовь Степушова ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер
Не Chery и не Haval: какая китайская марка обошла всех по надежности
Существо шириной с комнату и весом две тонны вышло к людям: морской великан снова тревожит побережье
Лёд, тишина и смерть: как охота белого медведя превращается в искусство
Лёд, тишина и смерть: как охота белого медведя превращается в искусство
Последние материалы
Паразитический гриб трутовик вызывает гниение древесины яблони
Варенье из цукини с яблоками готовят с цитрусовой цедрой и мятой
Кастом Honda CB1100EX от Wedge Motorcycle: новый взгляд на классику
Зоологи: кошки видят в темноте в 6 раз лучше людей благодаря слою клеток тапетуму
Сон в жаркой спальне опасен для сердца и фигуры
Туристы будут платить 10–20 евро за вход в природные зоны Новой Зеландии с 2027 года
Кровавая луна взойдёт 8 сентября — лучшие места и советы для наблюдения
Сильная менструальная боль у 15% женщин приводит к пропускам учёбы и работы
Роскомнадзор начислил почти 4 млрд рублей по новому налогу на интернет-рекламу
Уход тренера Станковича с поля вызван личными переживаниями — экс-полузащитник Деменко
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.