Любовь прошла, а пёс остался: кто получит питомца после развода

Режим собственности влияет на то, кто получит собаку после развода
4:18
Зоосфера

Расторжение брака — всегда тяжёлый этап, в котором эмоции и рациональные решения сплетаются в сложный клубок. Помимо вопросов жилья, детей и имущества, многие пары сталкиваются с не менее важным — кому достанется общий питомец. Особенно если речь идёт о собаке, которая для семьи давно стала полноправным членом. Закон, несмотря на гуманизацию подхода, всё ещё в определённой степени рассматривает животных как имущество. Но на практике всё сложнее — в дело вступают привязанности, интересы детей и даже юридическая тонкость выбранного брачного режима.

собака выбирает хозяина
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
собака выбирает хозяина

Как закон рассматривает собаку при разводе

Хотя собака юридически признаётся "живым существом, наделённым чувствительностью", с правовой точки зрения она остаётся движимым имуществом. Поэтому при разводе её судьбу решают так же, как и другие объекты собственности — с учётом режима имущества, установленного в браке.

Если супруги выбрали режим совместной собственности

Собака, взятая в дом уже после свадьбы, автоматически считается общей собственностью. А значит, каждый из супругов имеет на неё равные права. Если же животное появилось у одного из партнёров до брака — оно остаётся его личной собственностью.

Если супруги жили по раздельному имуществу

Здесь всё проще. Та сторона, на чьё имя оформлено животное, сохраняет за собой права на него. Исключение — если собака была усыновлена совместно: тогда она считается общей, и спор решается через суд. То же правило действует, если питомец был подарен одному из супругов — он и остаётся владельцем.

Как судья решает, кому достанется собака

Когда речь идёт о "неделимом" животном — то есть о совместной собственности, — вопрос решает суд. Судья по семейным делам оценивает множество факторов, чтобы принять максимально справедливое и безопасное для всех решение. В ход идут такие критерии, как:

  • наличие и интересы детей в семье;

  • степень привязанности ребёнка к животному;

  • кто из супругов больше ухаживал за собакой;

  • условия, в которых она будет жить после развода;

  • финансовые возможности каждого;

  • особые обстоятельства, например, если собака — поводырь или помощник для человека с инвалидностью.

На начальном этапе суд может назначить временное размещение животного. Но при окончательном разделе имущества закрепляется постоянная опека.

Если развод происходит по обоюдному согласию, супруги вправе прописать условия содержания собаки в договоре через адвоката, не прибегая к судебному разбирательству.

Можно ли договориться без суда

Да, и это даже желательно. Если бывшие партнёры способны вести диалог, они могут сами определить, кто будет заботиться о питомце, или даже установить график общения. Иногда для урегулирования конфликта подключают специалистов в области кинологии, которые выступают в роли медиаторов. Их задача — учесть интересы животного и помочь найти компромисс.

Решение может быть разным: собака живёт с одним из супругов, но второй имеет право её навещать; или же время между бывшими хозяевами распределяется по очереди. Главное — стабильность и комфорт для животного.

С учётом интересов всех участников

Современный подход всё чаще учитывает не только формальные юридические аспекты, но и эмоциональные связи. Особое внимание уделяется интересам детей. Если между ребёнком и собакой сформировалась сильная привязанность, это может повлиять на решение суда — но только при условии, что животное не представляет опасности.

Бывали случаи, когда судьи назначали супругу, не получившему опеку над собакой, право посещения и даже обязывали выплачивать алименты на её содержание. А в Северной Америке известны случаи, когда собаке давали возможность самой выбрать, к кому она пойдёт. В наших реалиях это пока скорее исключение, чем правило, но тенденция к гуманизации налицо.

Уточнения

Разво́д — официальное прекращение (расторжение) действительного брака между живыми супругами.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
