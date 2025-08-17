Пёс страдает молча: одна забытая процедура приводит к переломам и сепсису

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
4:24
Зоосфера

Регулярная чистка зубов у собак — не просто вопрос эстетики или комфорта, а полноценная забота о здоровье питомца. Запущенная гигиена ротовой полости может привести к серьёзным и даже необратимым последствиям. А если из пасти собаки начинает неприятно пахнуть — это уже не просто досадная мелочь, а первый тревожный звоночек, на который стоит обратить внимание.

чистка зубов собаке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
чистка зубов собаке

Зачем чистить собаке зубы

Гигиена зубов помогает не только сохранять свежее дыхание, но и вовремя замечать возможные проблемы. Чистка удаляет остатки еды, препятствует образованию налета, который, если его игнорировать, превращается в зубной камень. Справиться с ним уже не получится с помощью щётки — придётся обращаться к ветеринару для профессиональной чистки.

Важно использовать специальные щетки с мягкой щетиной и пасту, разработанную именно для собак — человеческие средства им не подходят. Во время процедуры можно осмотреть ротовую полость, заметить покраснение дёсен, сломанный зуб или неприятный запах — все это может говорить о начале заболевания.

Идеально чистить зубы собаке ежедневно, но как минимум дважды в неделю — это разумный минимум, который поможет защитить питомца от серьёзных проблем.

Что будет, если не чистить зубы собаке

Первое, что бросается в глаза — пожелтевшие зубы и запах изо рта. Но за этим часто скрываются куда более тревожные процессы. Накапливающийся зубной камень — это идеальная среда для размножения бактерий. Без гигиенического ухода развивается пародонтоз — воспаление тканей, удерживающих зуб.

К основным признакам этого заболевания относятся:

  • появление зубного камня;

  • сильный, неприятный запах изо рта;

  • чрезмерное слюноотделение;

  • покраснение и отёчность дёсен;

  • втягивание десны;

  • шаткость и выпадение зубов.

На этом список проблем не заканчивается. При запущенной форме пародонтоз может привести к серьёзным последствиям, ведь бактерии, обитающие в ротовой полости, через кровь распространяются по всему организму. У собаки могут развиться:

  • абсцессы;

  • воспаления ушей, носоглотки;

  • переломы челюсти;

  • заражение крови (сепсис);

  • поражение сердечных клапанов;

  • воспаление суставов.

Часть этих осложнений не поддаётся лечению или требует длительной и дорогой терапии. Поэтому профилактика намного эффективнее и безопаснее.

Как приучить собаку к чистке зубов

Если щенок с раннего возраста знаком с процедурой чистки зубов — проблем обычно не возникает. Он воспринимает это как естественный ритуал. Но если в доме появилась взрослая собака, которая никогда не сталкивалась с зубной щеткой — может быть непросто. Важно действовать спокойно и аккуратно, чтобы не вызвать агрессию или страх.

Наиболее безопасный алгоритм действий:

  • Зафиксируйте морду собаки одной рукой и аккуратно приподнимите губу.

  • Мягко почистите открытые зубы специальной щеткой и пастой.

  • После окончания первой стороны — похвалите собаку.

  • Повторите процесс с другой стороны.

  • Завершив чистку — обязательно поощрите собаку: голосом, поглаживанием или вкусняшкой.

Специальные лакомства, предотвращающие образование зубного налета, — хороший способ закрепить результат. Также можно использовать жевательные палочки или игрушки, которые помогают механически очищать зубы во время игры.

Важно помнить: зубная паста должна быть только ветеринарной. Она безопасна при проглатывании и не вызывает интоксикации.

Когда стоит обратиться к ветеринару

Даже при хорошем уходе собаку необходимо регулярно показывать специалисту. Ветеринар-стоматолог сможет оценить состояние зубов и дёсен, провести ультразвуковую чистку, если это необходимо, и вовремя заметить первые признаки воспаления или инфекции.

Особенно важно не откладывать визит при появлении симптомов:

  • отказ от еды или боли при жевании;

  • кровь в слюне;

  • обильное слюнотечение;

  • агрессия при прикосновении к морде.

Уточнения

Се́псис — системная воспалительная реакция в ответ на генерализацию местного инфекционного процесса с развитием токсемии и бактериемии. Является синдромом системного воспалительного ответа на эндотоксическую агрессию.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
