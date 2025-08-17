Пёс страдает молча: одна забытая процедура приводит к переломам и сепсису

Регулярная чистка зубов у собак — не просто вопрос эстетики или комфорта, а полноценная забота о здоровье питомца. Запущенная гигиена ротовой полости может привести к серьёзным и даже необратимым последствиям. А если из пасти собаки начинает неприятно пахнуть — это уже не просто досадная мелочь, а первый тревожный звоночек, на который стоит обратить внимание.
Гигиена зубов помогает не только сохранять свежее дыхание, но и вовремя замечать возможные проблемы. Чистка удаляет остатки еды, препятствует образованию налета, который, если его игнорировать, превращается в зубной камень. Справиться с ним уже не получится с помощью щётки — придётся обращаться к ветеринару для профессиональной чистки.
Важно использовать специальные щетки с мягкой щетиной и пасту, разработанную именно для собак — человеческие средства им не подходят. Во время процедуры можно осмотреть ротовую полость, заметить покраснение дёсен, сломанный зуб или неприятный запах — все это может говорить о начале заболевания.
Идеально чистить зубы собаке ежедневно, но как минимум дважды в неделю — это разумный минимум, который поможет защитить питомца от серьёзных проблем.
Первое, что бросается в глаза — пожелтевшие зубы и запах изо рта. Но за этим часто скрываются куда более тревожные процессы. Накапливающийся зубной камень — это идеальная среда для размножения бактерий. Без гигиенического ухода развивается пародонтоз — воспаление тканей, удерживающих зуб.
К основным признакам этого заболевания относятся:
появление зубного камня;
сильный, неприятный запах изо рта;
чрезмерное слюноотделение;
покраснение и отёчность дёсен;
втягивание десны;
шаткость и выпадение зубов.
На этом список проблем не заканчивается. При запущенной форме пародонтоз может привести к серьёзным последствиям, ведь бактерии, обитающие в ротовой полости, через кровь распространяются по всему организму. У собаки могут развиться:
абсцессы;
воспаления ушей, носоглотки;
переломы челюсти;
заражение крови (сепсис);
поражение сердечных клапанов;
воспаление суставов.
Часть этих осложнений не поддаётся лечению или требует длительной и дорогой терапии. Поэтому профилактика намного эффективнее и безопаснее.
Если щенок с раннего возраста знаком с процедурой чистки зубов — проблем обычно не возникает. Он воспринимает это как естественный ритуал. Но если в доме появилась взрослая собака, которая никогда не сталкивалась с зубной щеткой — может быть непросто. Важно действовать спокойно и аккуратно, чтобы не вызвать агрессию или страх.
Наиболее безопасный алгоритм действий:
Зафиксируйте морду собаки одной рукой и аккуратно приподнимите губу.
Мягко почистите открытые зубы специальной щеткой и пастой.
После окончания первой стороны — похвалите собаку.
Повторите процесс с другой стороны.
Завершив чистку — обязательно поощрите собаку: голосом, поглаживанием или вкусняшкой.
Специальные лакомства, предотвращающие образование зубного налета, — хороший способ закрепить результат. Также можно использовать жевательные палочки или игрушки, которые помогают механически очищать зубы во время игры.
Важно помнить: зубная паста должна быть только ветеринарной. Она безопасна при проглатывании и не вызывает интоксикации.
Даже при хорошем уходе собаку необходимо регулярно показывать специалисту. Ветеринар-стоматолог сможет оценить состояние зубов и дёсен, провести ультразвуковую чистку, если это необходимо, и вовремя заметить первые признаки воспаления или инфекции.
Особенно важно не откладывать визит при появлении симптомов:
отказ от еды или боли при жевании;
кровь в слюне;
обильное слюнотечение;
агрессия при прикосновении к морде.
