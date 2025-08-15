Вы сами учите щенка грызть обувь: главная ошибка, которую совершают 9 из 10 владельцев

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Разодранные туфли и сапоги — классическая беда многих владельцев щенков и даже взрослых собак. Но проблема решается не наказанием, а умным подходом: замените запрещённый предмет на правильную альтернативу.

Уберите обувь из зоны доступа

Главный шаг — полная недосягаемость обуви для питомца. Держите её в закрытых шкафах или на высоких полках.

Дайте соблазнительную замену

Предлагайте собаке жевательные игрушки из прочной и безопасной резины или верёвки. Для большего интереса можно спрятать внутрь лакомство или паштет.

Совет: подбирайте игрушки по размеру пасти и возрасту питомца, чтобы избежать травм.

Поощряйте правильный выбор

Каждый раз, когда собака выбирает игрушку вместо ботинка, хвалите её, гладьте или давайте небольшое угощение.

Если обувь всё же в зубах

Действуйте спокойно. Уберите обувь и сразу предложите подходящую игрушку. Так собака усвоит, что есть разрешённые предметы для жевания.

Предотвращайте скуку

Обеспечьте питомцу достаточно физической и умственной нагрузки. Уставшая собака реже портит вещи от скуки.

Не путайте собаку

Никогда не давайте старую обувь как игрушку — она сотрёт грань между "можно" и "нельзя".

Последовательность — ключ к успеху

Все члены семьи должны следовать единым правилам. Со временем собака поймёт: жевать можно только свои игрушки, и гардероб останется целым.

Дрессиро́вка живо́тных (от фр. dresser "выправлять; обучать") — комплекс обучающих действий над животными, предпринимаемых для выработки и закрепления различных условных рефлексов, умений и навыков.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
