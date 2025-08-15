Собака разговаривает во сне: какие тайны она выдаёт, пока вы спите

Замечали, как ваш питомец тихо поскуливает, подёргивает лапами или даже лает во сне? Это может показаться умилительным, но у некоторых владельцев вызывает беспокойство. Давайте разберёмся, что это значит и когда стоит насторожиться.
По мнению ветеринаров, такие звуки чаще всего — безобидное проявление активной фазы сна (REM). В этот период мозг собаки обрабатывает дневные впечатления.
Скуление, подёргивания и тихий лай отражают яркие сновидения — возможно, о погоне или игре. Мышцы в этот момент расслаблены, но активность мозга высока, что и вызывает непроизвольные движения и звуки.
Щенки и молодые собаки - их сны насыщеннее из-за обилия новых впечатлений.
Пожилые питомцы - сны обычно спокойнее, но тоже могут сопровождаться звуками и движениями.
Интенсивность сновидений зависит от дневной активности и эмоционального фона.
Повод обратиться к ветеринару появляется, если:
скуление переходит в сдавленный вой;
есть судороги или сильная дрожь;
движения лап напоминают бесконечный бег;
эпизоды повторяются слишком часто и сопровождаются другими тревожными симптомами.
Эти признаки могут указывать на боль, неврологические нарушения или последствия травм.
Если сон стал слишком ярким, не трясите собаку и не будите резко. Мягко позовите по имени спокойным голосом, дайте питомцу проснуться самому.
Обеспечьте спокойную обстановку дома.
Поддерживайте баланс между физической активностью, умственной стимуляцией и отдыхом.
Избегайте переутомления перед сном.
Для пожилых собак особенно важны регулярные осмотры — возрастные изменения могут влиять на качество сна и усиливать дискомфорт.
Фаза быстрого сна БДГ-фаза, REM-фаза (от БДГ — "быстрые движения глаз", фаза парадоксального сна, англ. REM - rapid eye movement) — фаза сна, характеризующаяся повышенной активностью головного мозга.
