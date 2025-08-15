Собака разговаривает во сне: какие тайны она выдаёт, пока вы спите

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:04
Зоосфера

Замечали, как ваш питомец тихо поскуливает, подёргивает лапами или даже лает во сне? Это может показаться умилительным, но у некоторых владельцев вызывает беспокойство. Давайте разберёмся, что это значит и когда стоит насторожиться.

спящая собака
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
спящая собака

Что происходит во сне

По мнению ветеринаров, такие звуки чаще всего — безобидное проявление активной фазы сна (REM). В этот период мозг собаки обрабатывает дневные впечатления.
Скуление, подёргивания и тихий лай отражают яркие сновидения — возможно, о погоне или игре. Мышцы в этот момент расслаблены, но активность мозга высока, что и вызывает непроизвольные движения и звуки.

У кого бывает чаще

  • Щенки и молодые собаки - их сны насыщеннее из-за обилия новых впечатлений.

  • Пожилые питомцы - сны обычно спокойнее, но тоже могут сопровождаться звуками и движениями.

Интенсивность сновидений зависит от дневной активности и эмоционального фона.

Когда стоит беспокоиться

Повод обратиться к ветеринару появляется, если:

  • скуление переходит в сдавленный вой;

  • есть судороги или сильная дрожь;

  • движения лап напоминают бесконечный бег;

  • эпизоды повторяются слишком часто и сопровождаются другими тревожными симптомами.

Эти признаки могут указывать на боль, неврологические нарушения или последствия травм.

Как правильно реагировать

Если сон стал слишком ярким, не трясите собаку и не будите резко. Мягко позовите по имени спокойным голосом, дайте питомцу проснуться самому.

Как снизить тревожность

  • Обеспечьте спокойную обстановку дома.

  • Поддерживайте баланс между физической активностью, умственной стимуляцией и отдыхом.

  • Избегайте переутомления перед сном.

  • Для пожилых собак особенно важны регулярные осмотры — возрастные изменения могут влиять на качество сна и усиливать дискомфорт.

Уточнения

Фаза быстрого сна БДГ-фаза, REM-фаза (от БДГ — "быстрые движения глаз", фаза парадоксального сна, англ. REM - rapid eye movement) — фаза сна, характеризующаяся повышенной активностью головного мозга.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
