Красота, за которую платят здоровьем: самые проблемные породы кошек

Зоосфера » Кошки

Некоторые породы кошек из-за особенностей строения черепа и генетических мутаций часто страдают тяжелыми заболеваниями. О самых проблемных по здоровью породах кошек Pravda.Ru рассказала ветеринарный врач общей практики ветклиники "МВЦ" Екатерина Польшкова.

Кот породы манчкин
Фото: pixabay.com by Tasy Hong, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кот породы манчкин

Польшкова отметила, что особенно подвержены болезням брахицефальные породы с приплюснутой мордой. По ее словам, у таких животных развивается брахицефальный синдром, сопровождающийся нарушением дыхания и проблемами с терморегуляцией.

"То есть если у обычной кошки лицевая часть черепа вытянута, то у этих кошек она приплюснутая, соответственно укорочена. И вот эти породы очень сильно испытывают проблемы, так же как и у собак брахицефалов, именно с дыханием, с обогревом и с вентиляцией", — пояснила Польшкова.

Ветеринар добавила, что у вислоухих кошек часто встречаются патологии хрящей, из-за чего страдают лапы, позвоночник и другие отделы опорно-двигательной системы. Мейн-куны нередко болеют сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая гипертрофию сердца, а манчкины из-за коротких лап испытывают трудности с передвижением и прыжками.

"Сейчас уровень повреждения животных просто колоссальный. То есть найти здоровое животное становится сложнее", — подчеркнула Польшкова.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
