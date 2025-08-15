Забудьте про липкий ролик для одежды: породы кошек, с которыми дом сияет чистотой

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:10
Зоосфера

Одни люди выбирают питомца спонтанно, другие — изучают породы неделями. Кто-то мечтает о пушистом комке, а кто-то не готов мириться с шерстью на мебели и одежде.

Бенгальская кошка
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Бенгальская кошка

Если вы относитесь ко вторым, стоит знать: короткошёрстные и бесшёрстные кошки требуют больше тепла, но зато дома будет гораздо чище.

Породы с минимальным количеством шерсти

Сфинкс

Первое имя, которое приходит на ум при словах «кошка без шерсти». Некоторые особи имеют лёгкий пушок, но в целом эта порода почти полностью лишена шерстяного покрова.

Сиамская кошка

Её шерсть заметно короче, чем у большинства пород, а линька проходит гораздо легче.

Бирманский кот

Эти питомцы обожают близкий контакт с человеком и часто сами просятся на руки.

Бенгальская кошка

Похожа на миниатюрного тигра. Однако будущим владельцам стоит знать: порода предрасположена к болезням сердца.

Бомбейская кошка

Короткая гладкая шерсть, выразительные жёлтые глаза и тёплый характер делают этих кошек настоящими домашними компаньонами.

Уточнения

Бенга́льская ко́шка или ка́рликовая ко́шка, или дальневосто́чный кот (лат. Prionailurus bengalensis) — вид кошачьих из подсемейства малых кошек.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
