Запах кошки в доме — не норма, а ошибка хозяина: раскрыты две главные причины

Ветеринары: главной причиной запаха в доме являются некастрированные коты

1:06 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Многие отказываются от мечты завести кота, опасаясь неприятного запаха в квартире. Но бывают дома, где живут сразу несколько питомцев — и при этом воздух остаётся свежим. В чём же секрет?

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) кошка на кровати

Основная причина запаха

Если кот не кастрирован, запах в доме почти неизбежен. А при нескольких таких питомцах ситуация усугубляется: метки пропитают всё вокруг — мебель, ковры, одежду.

Ни один, даже самый дорогой наполнитель, не спасёт, пока животное продолжает метить территорию.

Когда кот кастрирован, но запах всё же есть

Если питомец кастрирован и вы используете качественный наполнитель, причина может крыться в питании.

Чаще всего неприятный запах появляется, когда в рационе слишком много рыбы. Давать её стоит не чаще двух раз в неделю — это полезно для здоровья животного и поможет сохранить свежесть в доме.

Правильный уход, кастрация и сбалансированный рацион — три составляющих, которые делают дом кошатника уютным и без неприятных запахов.

Уточнения

Кастра́ция (от лат. castratio от castrare - оскоплять), холоще́ние, оскопле́ние - удаление репродуктивных органов у животных или людей.

