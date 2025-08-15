Запах кошки в доме — не норма, а ошибка хозяина: раскрыты две главные причины

Многие отказываются от мечты завести кота, опасаясь неприятного запаха в квартире. Но бывают дома, где живут сразу несколько питомцев — и при этом воздух остаётся свежим. В чём же секрет?
Если кот не кастрирован, запах в доме почти неизбежен. А при нескольких таких питомцах ситуация усугубляется: метки пропитают всё вокруг — мебель, ковры, одежду.
Ни один, даже самый дорогой наполнитель, не спасёт, пока животное продолжает метить территорию.
Если питомец кастрирован и вы используете качественный наполнитель, причина может крыться в питании.
Чаще всего неприятный запах появляется, когда в рационе слишком много рыбы. Давать её стоит не чаще двух раз в неделю — это полезно для здоровья животного и поможет сохранить свежесть в доме.
Правильный уход, кастрация и сбалансированный рацион — три составляющих, которые делают дом кошатника уютным и без неприятных запахов.
Кастра́ция (от лат. castratio от castrare - оскоплять), холоще́ние, оскопле́ние - удаление репродуктивных органов у животных или людей.
