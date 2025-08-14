Тихий убийца в кошачьей миске: какую воду категорически нельзя давать питомцу

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ветеринары: давать кошкам минеральную или газированную воду запрещено
0:52
Зоосфера

Кошки нередко пьют меньше, чем им нужно, и одной из причин может быть качество воды в их миске.

Кошка пьет воду
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кошка пьет воду

Какая вода подойдёт лучше всего

Для здоровья питомца оптимально использовать фильтрованную или бутилированную воду — они безопасны как для человека, так и для кошки. Подойдёт и проверенная родниковая вода.

Что нельзя наливать в миску

Минеральная, газированная и тем более ароматизированная вода под строгим запретом — они могут вызвать серьёзные проблемы с желудком и кишечником.

Температура и свежесть

Вода должна быть комнатной температуры. Холодная из холодильника может стать стрессом для организма животного. Ещё один важный момент — свежесть: наливать новую воду следует каждый день.

Такой простой уход поможет вашей кошке пить больше и чувствовать себя лучше.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
