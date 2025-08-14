Тихий убийца в кошачьей миске: какую воду категорически нельзя давать питомцу

Кошки нередко пьют меньше, чем им нужно, и одной из причин может быть качество воды в их миске.
Для здоровья питомца оптимально использовать фильтрованную или бутилированную воду — они безопасны как для человека, так и для кошки. Подойдёт и проверенная родниковая вода.
Минеральная, газированная и тем более ароматизированная вода под строгим запретом — они могут вызвать серьёзные проблемы с желудком и кишечником.
Вода должна быть комнатной температуры. Холодная из холодильника может стать стрессом для организма животного. Ещё один важный момент — свежесть: наливать новую воду следует каждый день.
Такой простой уход поможет вашей кошке пить больше и чувствовать себя лучше.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
Под волнами Тихого океана скрывается восьмой континент. Его открытие меняет представление о геологии и истории нашей планеты.