Длина 9 метров, толщина с человека: ночная рыбалка обернулась встречей с чудовищем

Рыбак в Сеуле сообщил о встрече с шестиметровым существом в реке Ханган

В самом центре Сеула, неподалёку от здания Национального собрания в районе Ёйдо, рыбак-любитель ночной ловли стал свидетелем по-настоящему странного и тревожного события. 10 августа он заснял на видео, как из глубин реки Ханган медленно поднялось огромное неизвестное существо, о чём сообщает The Korea Herald.

Неожиданный гость на ночной рыбалке

Автор YouTube-канала "Чондам стори", посвящённого рыбалке, заметил в темноте тёмный силуэт, скользящий по воде.

"Сначала я подумал, что это просто очень крупная рыба, — рассказывает он. — Но потом понял: таких размеров рыбы в реке просто не бывает", — рассказывает очевидец.

Гигантские размеры и странное поведение

По словам очевидца, длина существа составляла примерно 6-9 метров, а толщина превышала человеческое тело. Оно плавало по кругу и иногда замирало почти на 20 минут.

Версии и предположения

В Сети уже вовсю обсуждают увиденное, предлагая самые разные версии — от выдры или гигантской змеи до крокодила или забредшего в реку морского млекопитающего.

Эксперты о находке

Специалисты призывают к осторожности в выводах: качество ночной съёмки слишком низкое, чтобы однозначно определить природу "ханганского чудовища".

Уточнения

Чудо́вище — фантастическое существо огромных размеров и/или необыкновенного строения.

