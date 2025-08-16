Длина 9 метров, толщина с человека: ночная рыбалка обернулась встречей с чудовищем

В самом центре Сеула, неподалёку от здания Национального собрания в районе Ёйдо, рыбак-любитель ночной ловли стал свидетелем по-настоящему странного и тревожного события. 10 августа он заснял на видео, как из глубин реки Ханган медленно поднялось огромное неизвестное существо, о чём сообщает The Korea Herald.
Автор YouTube-канала "Чондам стори", посвящённого рыбалке, заметил в темноте тёмный силуэт, скользящий по воде.
"Сначала я подумал, что это просто очень крупная рыба, — рассказывает он. — Но потом понял: таких размеров рыбы в реке просто не бывает", — рассказывает очевидец.
По словам очевидца, длина существа составляла примерно 6-9 метров, а толщина превышала человеческое тело. Оно плавало по кругу и иногда замирало почти на 20 минут.
В Сети уже вовсю обсуждают увиденное, предлагая самые разные версии — от выдры или гигантской змеи до крокодила или забредшего в реку морского млекопитающего.
Специалисты призывают к осторожности в выводах: качество ночной съёмки слишком низкое, чтобы однозначно определить природу "ханганского чудовища".
Чудо́вище — фантастическое существо огромных размеров и/или необыкновенного строения.
Ванная комната переживает тихую революцию! Пушистые текстильные коврики уходят в прошлое, становясь рассадником бактерий. Узнайте, какие стильные и гигиеничные альтернативы набирают популярность, делая пространство просторнее и безопаснее.