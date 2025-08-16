Длина 9 метров, толщина с человека: ночная рыбалка обернулась встречей с чудовищем

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:24
Зоосфера

В самом центре Сеула, неподалёку от здания Национального собрания в районе Ёйдо, рыбак-любитель ночной ловли стал свидетелем по-настоящему странного и тревожного события. 10 августа он заснял на видео, как из глубин реки Ханган медленно поднялось огромное неизвестное существо, о чём сообщает The Korea Herald.

Ханганское чудовище
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Ханганское чудовище

Неожиданный гость на ночной рыбалке

Автор YouTube-канала "Чондам стори", посвящённого рыбалке, заметил в темноте тёмный силуэт, скользящий по воде.

"Сначала я подумал, что это просто очень крупная рыба, — рассказывает он. — Но потом понял: таких размеров рыбы в реке просто не бывает", — рассказывает очевидец.

Гигантские размеры и странное поведение

По словам очевидца, длина существа составляла примерно 6-9 метров, а толщина превышала человеческое тело. Оно плавало по кругу и иногда замирало почти на 20 минут.

Версии и предположения

В Сети уже вовсю обсуждают увиденное, предлагая самые разные версии — от выдры или гигантской змеи до крокодила или забредшего в реку морского млекопитающего.

Эксперты о находке

Специалисты призывают к осторожности в выводах: качество ночной съёмки слишком низкое, чтобы однозначно определить природу "ханганского чудовища".

Уточнения

Чудо́вище — фантастическое существо огромных размеров и/или необыкновенного строения.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
