Лесной фастфуд: почему волк предпочитает зайца в перекус

На одной территории травоядные и хищники не могут быть друзьями. И если волк кому и кричал "Ну, погоди!", то точно не лисе или ежу, а именно зайцу. У этого выбора есть простые и прагматичные причины.
Волк охотно охотится на лосей, оленей, косуль и овцебыков. Но крупная добыча в лесу долго не задерживается — конкуренты из числа других хищников быстро разбирают "запасы".
А заяц — совсем другое дело. Он есть почти везде, добыть его можно в одиночку, без сбора всей стаи, и особых усилий не требуется. Для волка это "сопутствующий товар" — всегда под рукой и без лишних конфликтов.
Хотя заяц может прожить до 8-10 лет, в лесу хватает старых и ослабленных особей. Молодые и сильные часто выживают, но пожилые становятся неосторожными: забывают путать следы, бегут не вовремя и быстро устают.
Таких добыть проще всего — почти как перекусить в фастфуде вместо того, чтобы идти в дорогой ресторан. Волк тратит минимум энергии и получает быстрый результат.
После лесных пожаров или в период неудачной охоты на крупную дичь стая волков может неделями оставаться голодной. В такие моменты зайцы — настоящая палочка-выручалочка. Они неприхотливы, живут поодиночке, не требуют от хищника долгих поисков, а их мясо помогает поддерживать силы до удачной охоты на крупного зверя.
Для волка заяц — это надёжный запасной вариант, "скорый обед", который можно получить почти в любой ситуации.
