Лесной фастфуд: почему волк предпочитает зайца в перекус

Заячье мясо помогает волкам пережить дефицит парнокопытных
На одной территории травоядные и хищники не могут быть друзьями. И если волк кому и кричал "Ну, погоди!", то точно не лисе или ежу, а именно зайцу. У этого выбора есть простые и прагматичные причины.

Лесной "супермаркет" и товар без очереди

Волк охотно охотится на лосей, оленей, косуль и овцебыков. Но крупная добыча в лесу долго не задерживается — конкуренты из числа других хищников быстро разбирают "запасы".

А заяц — совсем другое дело. Он есть почти везде, добыть его можно в одиночку, без сбора всей стаи, и особых усилий не требуется. Для волка это "сопутствующий товар" — всегда под рукой и без лишних конфликтов.

Слабая цель — лёгкая победа

Хотя заяц может прожить до 8-10 лет, в лесу хватает старых и ослабленных особей. Молодые и сильные часто выживают, но пожилые становятся неосторожными: забывают путать следы, бегут не вовремя и быстро устают.

Таких добыть проще всего — почти как перекусить в фастфуде вместо того, чтобы идти в дорогой ресторан. Волк тратит минимум энергии и получает быстрый результат.

Спасение в трудные времена

После лесных пожаров или в период неудачной охоты на крупную дичь стая волков может неделями оставаться голодной. В такие моменты зайцы — настоящая палочка-выручалочка. Они неприхотливы, живут поодиночке, не требуют от хищника долгих поисков, а их мясо помогает поддерживать силы до удачной охоты на крупного зверя.

Для волка заяц — это надёжный запасной вариант, "скорый обед", который можно получить почти в любой ситуации.

Уточнения

Волк или се́рый волк, или обыкнове́нный волк (лат. Canis lupus), — вид хищных млекопитающих из семейства псовых (Canidae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
