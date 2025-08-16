Парус из пузырьков и панцирь цвета заката: морской гость, который завораживает красотой

Потепление воды привело к появлению редкого моллюска у побережья Калифорнии

1:30 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

На побережье Калифорнии студентка-океанограф Аня Стайнер во время вечерней прогулки по пляжу La Jolla Shores заметила в песке крошечную, но невероятно яркую фиолетовую раковину. Подойдя ближе, девушка поняла, что перед ней — Janthina janthina, редкий морской моллюск, который большую часть жизни проводит, дрейфуя по поверхности океана на собственноручно созданном «плоту» из пузырьков воздуха и слизи.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Фиолетовая раковина моллюска

Эта улитка редкая гостья

По данным специалистов из Scripps Institution of Oceanography, эти удивительные улитки чаще всего встречаются в тёплых тропических и субтропических водах. Их появление на южном побережье Калифорнии связывают с потеплением прибрежных вод и изменением морских течений. Ученые отмечают, что подобная находка здесь — большая редкость: в последний раз таких моллюсков видели в этих краях около десяти лет назад.

Особенности

Janthina janthina плавает вверх дном, а её раковина окрашена так, чтобы служить маскировкой от хищников: верхняя часть темнее, нижняя — светлее. Средняя длина раковины — не более 4 см. Питается этот морской кочевник мелкими обитателями поверхности воды. А если чувствует опасность — выпускает из жабр фиолетовую жидкость, способную оставить пятна на одежде или коже. Однако для человека эти моллюски совершенно безвредны.

Уточнения

Ули́тки — общеупотребительное название брюхоногих моллюсков, обладающих наружной раковиной.

