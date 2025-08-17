Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперты объяснили, чем опасен бензин с заниженным октановым числом
Пиво в Германии: как меняются вкусы молодёжи и реагирует индустрия
Ольга Бузова положительно оценила итоги встречи Путина и Трампа
Натуральное масло на основе аюрведы укрепляет волосы и стимулирует рост
Зелёный чай помогает сжигать калории — научное объяснение
Человечество превратит Луну в ядерный спутник Земли
Казачкова: при дефиците железа человек теряет энергию и мотивацию
Учёные объяснили, почему планка не качает пресс
Удаление отплодоносивших побегов малины снижает риск грибковых заболеваний

Вегетарианец с тёмной стороной: чем удивляет рацион бегемота

Бегемоты могут есть мясо, но никогда не охотятся на рыбу
2:25
Зоосфера

Он проводит в реке почти всю жизнь, легко раскрывает пасть почти на 180 градусов, способен перекусить антилопу… но рыбу игнорирует, будто её не существует. На первый взгляд — нелепость, но за этим стоит целая цепочка биологических, поведенческих и даже мифологических причин.

Бегемоты
Фото: Designed by Freepik by vwalakte, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Бегемоты

Вегетарианец с грозной внешностью

Несмотря на массивные клыки, бегемот по природе — травоядное животное. Его рацион — сочная трава, побеги, листья и иногда фрукты. Ночью он выходит на сушу и может за раз съесть до 50 кг растительности.

Желудок бегемота похож на жвачных, но без сложной отрыжки и повторного пережёвывания. Ферменты настроены на переваривание клетчатки, а не мяса. Клыки и резцы служат не для охоты, а для устрашения и боёв.

Когда травоядный пробует мясо

И всё же иногда в поведении бегемота просыпается хищник. Учёные фиксировали случаи, когда он ел падаль, атаковал антилоп, зебр и даже детёнышей собственных сородичей. Каннибализм, редкая охота, поедание туш павших животных — всё это реальность.

Но среди этих наблюдений нет ни одного случая, чтобы бегемот ел рыбу. И вот в этом — главная загадка.

Почему бегемот не трогает рыбу

Причин несколько:

  • Неохотник в воде. Бегемот тяжёл, неповоротлив и не приспособлен для ловли быстрой добычи. Он не способен маневрировать, как крокодил или выдра.

  • Разделение ниш. Водная среда — территория крокодилов и других хищников. Вмешательство в их "зону ответственности" грозило бы конфликтами.

  • Культурное табу. В африканском предании говорится, что Бог разрешил бегемоту жить в реке с условием — не есть рыбу. В доказательство он до сих пор "показывает" свои экскременты, разбрасывая их хвостом, чтобы убедить небеса и соседей: рыбьих костей в желудке нет.

Животное с двойной природой

Получается, бегемот может есть мясо, но делает это редко. Может напасть, но в основе остаётся травоядным. Живёт в воде, но рыб не трогает. Будто между ними заключён древний мирный договор, который никто не решается нарушить.

Уточнения

Обыкнове́нный бегемо́т или гиппопота́м (лат. Hippopótamus amphíbius), — парнокопытное млекопитающее из семейства бегемотовых, единственный современный вид рода Hippopotamus

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
В августе перец опрыскивают кальциевой селитрой для ускорения созревания
Садоводство, цветоводство
В августе перец опрыскивают кальциевой селитрой для ускорения созревания Аудио 
Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах
Авто
Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Аудио 
Рецепт домашнего крема для увлажнения кожи и уменьшения морщин
Красота и стиль
Рецепт домашнего крема для увлажнения кожи и уменьшения морщин Аудио 
Популярное
Август — лучшее время спасти пион: приём, который возвращает цветение

Если пион перестал цвести, болеет или даёт мелкие бутоны, в конце августа его нужно пересадить и омолодить. Это вернёт здоровье и обильное цветение.

Корневище пиона делят на части с 2–3 почками для омоложения куста
Новый объект в Солнечной системе, движущийся с Нептуном, обнаружен учеными
Солнечная система скрывает тайну: объект, движущийся синхронно с Нептуном, может изменить всё
Космическая струя смерти: оно уже летит на Землю из глубин галактики
Японский взгляд на мотоцикл Honda — меньше заводского, больше души
Трамп посоветовал Зеленскому заключить сделку с Россией, назвав главную причину Любовь Степушова Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер
Обычная кнопка, а функций — как у швейцарского ножа: как работает Старт-стоп на самом деле
Мир глазами кошки: они видят то, что надёжно скрыто от человека
Работает в любом интерьере: как подобрать шторы к светлым обоям и не промахнуться
Работает в любом интерьере: как подобрать шторы к светлым обоям и не промахнуться
Последние материалы
Зелёный чай помогает сжигать калории — научное объяснение
Человечество превратит Луну в ядерный спутник Земли
Казачкова: при дефиците железа человек теряет энергию и мотивацию
Учёные объяснили, почему планка не качает пресс
Удаление отплодоносивших побегов малины снижает риск грибковых заболеваний
Дизайнеры рекомендуют заменить пластиковую посуду на стеклянную или металлическую
Эксперты назвали необычные виды спорта: шахматы на ринге и борьба ушами
Работа телевизора вхолостую повышает потребление энергии и риск перегрева
Шелушение после загара: шаги, которые спасут кожу
Диетолог Сюракшина назвала продукты с самым высоким содержанием холестерина
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.