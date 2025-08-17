Вегетарианец с тёмной стороной: чем удивляет рацион бегемота

Бегемоты могут есть мясо, но никогда не охотятся на рыбу

Он проводит в реке почти всю жизнь, легко раскрывает пасть почти на 180 градусов, способен перекусить антилопу… но рыбу игнорирует, будто её не существует. На первый взгляд — нелепость, но за этим стоит целая цепочка биологических, поведенческих и даже мифологических причин.

Фото: Designed by Freepik by vwalakte, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Бегемоты

Вегетарианец с грозной внешностью

Несмотря на массивные клыки, бегемот по природе — травоядное животное. Его рацион — сочная трава, побеги, листья и иногда фрукты. Ночью он выходит на сушу и может за раз съесть до 50 кг растительности.

Желудок бегемота похож на жвачных, но без сложной отрыжки и повторного пережёвывания. Ферменты настроены на переваривание клетчатки, а не мяса. Клыки и резцы служат не для охоты, а для устрашения и боёв.

Когда травоядный пробует мясо

И всё же иногда в поведении бегемота просыпается хищник. Учёные фиксировали случаи, когда он ел падаль, атаковал антилоп, зебр и даже детёнышей собственных сородичей. Каннибализм, редкая охота, поедание туш павших животных — всё это реальность.

Но среди этих наблюдений нет ни одного случая, чтобы бегемот ел рыбу. И вот в этом — главная загадка.

Почему бегемот не трогает рыбу

Причин несколько:

Неохотник в воде. Бегемот тяжёл, неповоротлив и не приспособлен для ловли быстрой добычи. Он не способен маневрировать, как крокодил или выдра.

Разделение ниш. Водная среда — территория крокодилов и других хищников. Вмешательство в их "зону ответственности" грозило бы конфликтами.

Культурное табу. В африканском предании говорится, что Бог разрешил бегемоту жить в реке с условием — не есть рыбу. В доказательство он до сих пор "показывает" свои экскременты, разбрасывая их хвостом, чтобы убедить небеса и соседей: рыбьих костей в желудке нет.

Животное с двойной природой

Получается, бегемот может есть мясо, но делает это редко. Может напасть, но в основе остаётся травоядным. Живёт в воде, но рыб не трогает. Будто между ними заключён древний мирный договор, который никто не решается нарушить.

Уточнения

Обыкнове́нный бегемо́т или гиппопота́м (лат. Hippopótamus amphíbius), — парнокопытное млекопитающее из семейства бегемотовых, единственный современный вид рода Hippopotamus.

