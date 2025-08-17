Рыба-оборотень из глубин: чем налим отличается от всех остальных рыб

Налим активизируется зимой и нерестится в январе при сильных морозах

Когда реки и озёра сковывает прочный лёд, и кажется, что под водой жизнь замирает, в глубине, за старой корягой, пробуждается налим. Всё лето он провёл в спячке, дожидаясь морозов, и теперь его время пришло. Если в мире "Игры престолов" белые ходоки приносят холод, то в подводном царстве эту роль исполняет налим — только с плавниками и хвостом.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Налим

Эта рыба настолько непохожа на остальных подводных обитателей, что рыбаки прозвали её оборотнем.

Весна: пора прятаться

В то время как большинство рыб весной устремляются на нерест, налимы ведут себя наоборот. Они забиваются в подводные ямы, норы и коряги, словно стараясь пересидеть всё тепло. Солнце и приближение лета им в тягость — налим мечтает о снегопаде и ледяной воде.

Лето: добровольная спячка

Чем теплее вода, тем вялее налим. Летом он почти не двигается и может попасться рыбаку буквально голыми руками. Это холодолюбивый представитель семейства тресковых — единственный, кто освоил пресноводные реки и озёра, но так и не научился переносить жару.

Крупные особи вырастают до 120 см и могут весить до 18 кг, но даже такой гигант в тёплое время года лишь лениво уползает на дно при опасности.

Осень: пробуждение охотника

Когда вода остывает до предела, налим выходит из укрытий. Он охотится исключительно ночью и избегает даже лунного света. Питается всем, что попадётся: молодью рыб, лягушками, улитками, раками, личинками, а иногда и падалью.

Секрет его успешной охоты — усик на подбородке, который работает как антенна. К зиме налим накапливает жир в печени — запас, который кормит его всё лето.

Зима: сезон налима

С первыми сильными морозами налим оживает и даже мигрирует, чтобы отнереститься. Чем старше рыба, тем больше у неё потомства: у молодого налима может быть около 60 тысяч икринок, а у взрослого гиганта — более 2 миллионов.

Никакой заботы о потомстве — икру и молоки просто выпускают в воду. Жир в икринках защищает зародыш от холода и даёт силы на старте жизни.

Рыба-оборотень и её парадоксы

Налим ценен в промысле — у него вкусное мясо без мелких костей и питательная печень. Но у этой рыбы есть противоречивое свойство: в родных водах она чувствительна к изменениям, а в новых местах быстро превращается в агрессивного захватчика, уничтожая местную фауну.

Уточнения

Нали́м или обыкнове́нный нали́м (мень) (лат. Lota lota) — единственная исключительно пресноводная рыба отряда трескообразных (Gadiformes). Имеет промысловую ценность.

