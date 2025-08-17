Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Картонная коробка с бананом ускоряет созревание томатов в квартире
Запеканка из кабачков с брынзой и базиликом готовится в духовке за 35 минут
Разъяснены отличия осмотра и досмотра автомобиля по ПДД и закону
Альшурафа: современные трекеры не учитывают особенности походки при ожирении
Садовод Самойлова рассказала, как подготовить грядку после уборки картофеля
Кипяток в раковине разрушает трубы и приводит к засорам — предупреждают сантехники
UVA-лучи проникают сквозь облака и стёкла, вызывая фотостарение кожи
США отменяют торговые переговоры с Индией: Трамп повышает ставки
Профессор Костюченко рассказала, как действовать при землетрясении

Рыба-оборотень из глубин: чем налим отличается от всех остальных рыб

Налим активизируется зимой и нерестится в январе при сильных морозах
2:44
Зоосфера

Когда реки и озёра сковывает прочный лёд, и кажется, что под водой жизнь замирает, в глубине, за старой корягой, пробуждается налим. Всё лето он провёл в спячке, дожидаясь морозов, и теперь его время пришло. Если в мире "Игры престолов" белые ходоки приносят холод, то в подводном царстве эту роль исполняет налим — только с плавниками и хвостом.

Налим
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Налим

Эта рыба настолько непохожа на остальных подводных обитателей, что рыбаки прозвали её оборотнем.

Весна: пора прятаться

В то время как большинство рыб весной устремляются на нерест, налимы ведут себя наоборот. Они забиваются в подводные ямы, норы и коряги, словно стараясь пересидеть всё тепло. Солнце и приближение лета им в тягость — налим мечтает о снегопаде и ледяной воде.

Лето: добровольная спячка

Чем теплее вода, тем вялее налим. Летом он почти не двигается и может попасться рыбаку буквально голыми руками. Это холодолюбивый представитель семейства тресковых — единственный, кто освоил пресноводные реки и озёра, но так и не научился переносить жару.
Крупные особи вырастают до 120 см и могут весить до 18 кг, но даже такой гигант в тёплое время года лишь лениво уползает на дно при опасности.

Осень: пробуждение охотника

Когда вода остывает до предела, налим выходит из укрытий. Он охотится исключительно ночью и избегает даже лунного света. Питается всем, что попадётся: молодью рыб, лягушками, улитками, раками, личинками, а иногда и падалью.

Секрет его успешной охоты — усик на подбородке, который работает как антенна. К зиме налим накапливает жир в печени — запас, который кормит его всё лето.

Зима: сезон налима

С первыми сильными морозами налим оживает и даже мигрирует, чтобы отнереститься. Чем старше рыба, тем больше у неё потомства: у молодого налима может быть около 60 тысяч икринок, а у взрослого гиганта — более 2 миллионов.
Никакой заботы о потомстве — икру и молоки просто выпускают в воду. Жир в икринках защищает зародыш от холода и даёт силы на старте жизни.

Рыба-оборотень и её парадоксы

Налим ценен в промысле — у него вкусное мясо без мелких костей и питательная печень. Но у этой рыбы есть противоречивое свойство: в родных водах она чувствительна к изменениям, а в новых местах быстро превращается в агрессивного захватчика, уничтожая местную фауну.

Уточнения

Нали́м или обыкнове́нный нали́м (мень) (лат. Lota lota) — единственная исключительно пресноводная рыба отряда трескообразных (Gadiformes). Имеет промысловую ценность.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Дизайнеры признали коврики для ванной устаревшими
Недвижимость
Дизайнеры признали коврики для ванной устаревшими Аудио 
В августе перец опрыскивают кальциевой селитрой для ускорения созревания
Садоводство, цветоводство
В августе перец опрыскивают кальциевой селитрой для ускорения созревания Аудио 
Эксперты: свеклу для борща нужно варить отдельно для сохранения цвета
Еда и рецепты
Эксперты: свеклу для борща нужно варить отдельно для сохранения цвета Аудио 
Популярное
Август — лучшее время спасти пион: приём, который возвращает цветение

Если пион перестал цвести, болеет или даёт мелкие бутоны, в конце августа его нужно пересадить и омолодить. Это вернёт здоровье и обильное цветение.

Корневище пиона делят на части с 2–3 почками для омоложения куста
Кастом Honda CB1100EX от Wedge Motorcycle: новый взгляд на классику
Японский взгляд на мотоцикл Honda — меньше заводского, больше души
Солнечная система скрывает тайну: объект, движущийся синхронно с Нептуном, может изменить всё
Мир глазами кошки: они видят то, что надёжно скрыто от человека
Трамп посоветовал Зеленскому заключить сделку с Россией, назвав главную причину Любовь Степушова Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер
Работает в любом интерьере: как подобрать шторы к светлым обоям и не промахнуться
Марина Зудина ошеломила своим видом на 90-летии Табакова: поклонники не узнали актрису
Кит с акульей улыбкой: в Австралии нашли древнего охотника с глазами-наводчиками
Кит с акульей улыбкой: в Австралии нашли древнего охотника с глазами-наводчиками
Последние материалы
В Госдуме предложили скидку 30% на платные трассы для семей с детьми
Лагуна Колорада в Боливии окрашена в розовый цвет из-за водорослей и минералов — гиды
Учёные доказали: рост мышц играет ключевую роль в развитии силы
Калорийность дыни в среднем составляет 31–36 ккал на 100 граммов
Львы боятся переплывать реки из-за угрозы нападения крокодилов
На российских дорогах выявили проблемы с надёжностью китайских бесступенчатых трансмиссий
Прошлогодние побеги малины удаляют у основания куста без пеньков
Запахи, которые отпугивают пауков в доме — рекомендации специалистов
Семь причесок, которые спасут даже немытые волосы
Экологическая инновация побеждает ископаемое топливо
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.