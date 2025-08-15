Несколько дней и новый глаз готов: загадочное существо с даром регенерации, меняющим медицину

Ампуллярии — необычные водные улитки, которые обладают поразительной способностью: они могут полностью отрастить глаз всего за 28 дней.
Процесс восстановления происходит поэтапно:
Учёные выяснили, что глаза этих моллюсков не только анатомически, но и генетически схожи с человеческими. В их развитии участвует ключевой ген pax6, без которого глаз просто не формируется.
С помощью технологии CRISPR/Cas9 специалисты изучают работу генов, отвечающих за регенерацию. Новый глаз ампуллярии внешне практически неотличим от исходного, но пока остаётся неизвестным, насколько он способен воспринимать полноценные изображения.
Открытие даёт надежду на активацию аналогичных механизмов у человека. Это может стать прорывом в лечении тяжёлых травм и дегенеративных заболеваний органов зрения.
Ампуллярия — вид брюхоногих моллюсков из семейства Ampullariidae отряда Architaenioglossa.
