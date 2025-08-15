Несколько дней и новый глаз готов: загадочное существо с даром регенерации, меняющим медицину

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Исследование глаз улиток поможет лечить повреждения зрения у человека
1:21
Зоосфера

Ампуллярии — необычные водные улитки, которые обладают поразительной способностью: они могут полностью отрастить глаз всего за 28 дней.

Ампуллярия
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Ампуллярия

Регенерация

Процесс восстановления происходит поэтапно:

  1. Заживление раны — ткани закрывают повреждённое место.
  2. Образование клеточной массы — формируется особая ткань, из которой развиваются хрусталик и сетчатка.
  3. Созревание глаза — на заключительной стадии формируются все структуры органа зрения.

Генетическое сходство с человеком

Учёные выяснили, что глаза этих моллюсков не только анатомически, но и генетически схожи с человеческими. В их развитии участвует ключевой ген pax6, без которого глаз просто не формируется.

Роль CRISPR в исследованиях

С помощью технологии CRISPR/Cas9 специалисты изучают работу генов, отвечающих за регенерацию. Новый глаз ампуллярии внешне практически неотличим от исходного, но пока остаётся неизвестным, насколько он способен воспринимать полноценные изображения.

Возможности для медицины

Открытие даёт надежду на активацию аналогичных механизмов у человека. Это может стать прорывом в лечении тяжёлых травм и дегенеративных заболеваний органов зрения.

Уточнения

Ампуллярия — вид брюхоногих моллюсков из семейства Ampullariidae отряда Architaenioglossa.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
