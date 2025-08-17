Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Когда царь зверей дрожит: самые страшные испытания для льва

Львы боятся переплывать реки из-за угрозы нападения крокодилов
1:58
Зоосфера

Они кажутся безусловными хозяевами саванны, но и у львов есть слабости. Это не слоны — их львы уважают и стараются лишний раз не трогать. Напасть на них могут только в крайних случаях: когда добычи нет, голод невыносим, львов много, а слон стар и ослаблен.

Лев
Фото: flickr.com by Airwolfhound, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Лев

Но есть вещи, которые заставляют даже уверенного в себе самца дрожать от страха.

Страх номер один — вода

В отличие от тигров, львы не любят купаться. Пить — пожалуйста, но плавание вызывает у них сильный дискомфорт. Особенно, если нужно переплыть реку.

Дело не в том, что вода мокрая и под лапами нет земли. Главная причина — крокодилы. Эти хищники могут появиться бесшумно, и лев чаще всего узнаёт о нападении в последний момент.

Во время переправы львы нервно озираются на каждый всплеск, хотя это редко помогает. Близко к берегу ещё есть шанс выскочить, но в середине реки лев ощущает себя особенно уязвимым. И всё же, несмотря на страх, плывёт — в надежде, что повезёт.

Второе испытание — деревья

Львы неплохо лазают и иногда забираются на деревья: спасаясь от буйволов или преследуя леопарда. Но спускаться — совсем другая история. Здесь у царя зверей подкашиваются лапы.

Бывает, лев по несколько часов сидит на ветке, прикидывая, как лучше спрыгнуть, чтобы не опозориться перед всей саванной.

И главный враг — старость

Этот страх куда глубже любых физических опасностей. Старость для льва — момент истины и расплата за все молодые годы. Львицы изгоняют, слоны гонят, буйволы атакуют, гиены доедают без остатка.

Вместо величия — голод, одиночество и смерть без почестей. Когда-то всё было в лапах, а в конце не остаётся ничего.

Уточнения

Лев (лат. Panthera leo) — вид хищных млекопитающих, один из пяти представителей рода пантер (Panthera), относящегося к подсемейству больших кошек в составе семейства кошачьих.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
