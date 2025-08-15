Существо шириной с комнату и весом две тонны вышло к людям: морской великан снова тревожит побережье

Береговая охрана Британии зафиксировала появление луна-рыбы в Корнуолле

На побережье графства Корнуолл туристы стали свидетелями редкой встречи с морским гигантом. Недалеко от Сент-Айвса в спокойной воде появилось массивное дисковидное существо, которое сначала вызвало удивление, а затем — тревогу у отдыхающих.

Тайна раскрыта

Когда очевидцы пересмотрели снятое видео, они поняли, что это была луна-рыба — морской обитатель, который крайне редко встречается в этих водах.

Реакция береговой охраны

Береговая охрана также заметила рыбу и даже отправила дрон, чтобы рассмотреть её поближе. Однако через некоторое время она бесшумно ушла в глубину, словно растворившись в волнах.

Второй случай за пару месяцев

Интересно, что это уже второй случай за последние пару месяцев: в июне луна-рыбу видели у города Пул на побережье Ла-Манша.

Факты о морском гиганте

Луна-рыба считается самой тяжёлой из современных костистых рыб: её масса может превышать 2 тонны, а длина и ширина — достигать 3–4 метров. Этот вид занесён в список уязвимых, и каждая встреча с ним — редкая удача для учёных и любителей морской природы.

