Существо шириной с комнату и весом две тонны вышло к людям: морской великан снова тревожит побережье

На побережье графства Корнуолл туристы стали свидетелями редкой встречи с морским гигантом. Недалеко от Сент-Айвса в спокойной воде появилось массивное дисковидное существо, которое сначала вызвало удивление, а затем — тревогу у отдыхающих.
Когда очевидцы пересмотрели снятое видео, они поняли, что это была луна-рыба — морской обитатель, который крайне редко встречается в этих водах.
Береговая охрана также заметила рыбу и даже отправила дрон, чтобы рассмотреть её поближе. Однако через некоторое время она бесшумно ушла в глубину, словно растворившись в волнах.
Интересно, что это уже второй случай за последние пару месяцев: в июне луна-рыбу видели у города Пул на побережье Ла-Манша.
Луна-рыба считается самой тяжёлой из современных костистых рыб: её масса может превышать 2 тонны, а длина и ширина — достигать 3–4 метров. Этот вид занесён в список уязвимых, и каждая встреча с ним — редкая удача для учёных и любителей морской природы.
