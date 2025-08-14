Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Анализ стажа стоматологов в российских городах: Пермь лидирует, Москва отстает
Эксперты рассказали, почему заправочный пистолет может отключаться раньше времени
Российский союз туриндустрии: в Турции не планируют отменять систему всё включено
Пугачёва, Галкин* и дочь Якубовича: раскрыты детали редкого знакомства
Домашние методы смягчения кожи пяток: глицерин и медицинский спирт, яблочный уксус
Юрист объяснил, что можно сделать в случае отказа продавца принять оплату по карте
Два пушистых чуда в Новосибирском зоопарке: восточные колобусы порадовали горожан
Поверхностное рыхление осенью сохраняет плодородие и почвенную жизнь
Metro: британские рестораны готовят бесплатные угощения студентам, сдавшим A-level

Этим милым мордашкам нужен особый уход: самые проблемные породы по версии ветеринара

Ветеринар назвал самые проблемные с точки зрения здоровья породы собак
1:23
Зоосфера » Собаки

Некоторые породы собак страдают врожденными физическими недостатками, которые делают их особенно уязвимыми для болезней. О самых уязвимых породах в беседе с Pravda.Ru рассказал главный врач Крылатской ветеринарной клиники Дмитрий Дмитриев.

Английский бульдог
Фото: openverse.org by koczkodan, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Английский бульдог

По словам Дмитриева, наибольшие трудности в уходе вызывают шарпеи, чао-чао и собаки-брахицефалы — английские и французские бульдоги, а также мопсы. У этих пород часто возникают проблемы с дыханием из-за строения морды.

Он отметил, что у брахицефалов с возрастом развивается гиперплазия мягкого неба, что может приводить к перекрытию дыхательных путей и гибели животного. Особенно опасны прогулки в жару, когда минимальная нагрузка способна вызвать острую дыхательную недостаточность.

"Мопсы тоже брахиоцефалы, но пореже встречаются проблемы", — пояснил специалист.

По его словам, у мопсов осложнения чаще возникают при ожирении, а строение глаз делает их уязвимыми для травм и язв роговицы.

Дмитриев также обратил внимание на миниатюрные разновидности собак, в частности мини-йорков. Эти животные, по его словам, склонны к вывихам коленной чашечки, гидроцефалии и травмам головного мозга из-за незаращенного темени.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Сейчас читают
Физиологи: чередование упражнений повышает эффективность силовых тренировок
Новости спорта
Физиологи: чередование упражнений повышает эффективность силовых тренировок Аудио 
Россия превратила авиацию в третьего союзника после армии и флота
Военные новости
Россия превратила авиацию в третьего союзника после армии и флота
Популярное
Купил — и забыл про сервис: эти кроссоверы выживают в любом российском климате

Ищете надёжный кроссовер на вторичном рынке до 1,5 млн рублей? Мы собрали топ моделей, которые достойно переносят российские дороги и морозы.

Toyota RAV4, Honda CR-V служат дольше всего на российских дорогах
Геологи объяснили, как 80 млн лет назад Зеландия ушла под воду
Континент-призрак всплыл на карте: Зеландия готова вернуть себе место на Земле
Птица, которая нарушает все законы природы: её материнский инстинкт — обманка
Медвежий захват у стены заменит планку — эффект в разы больше
Сапсан, который не взлетел: ФСБ нанесла удар по Германии и Украине Любовь Степушова Легенды ядерного легкового транспорта: Ford, Cadillac и Волгу пытались сделать атомными Сергей Милешкин ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер
Сбросили маски: милые панды оказались совсем не теми, за кого себя выдают
Секреты идеальной короткой стрижки: как выглядеть на миллион с минимальными усилиями
Перегородки уходят в прошлое: шторы — главный тренд зонирования в 2025 году
Перегородки уходят в прошлое: шторы — главный тренд зонирования в 2025 году
Последние материалы
Михаил Шац* похвастался тем, что снимается в сериале для Netflix
Учёные из FRIB подтвердили существование i-процесса синтеза тяжёлых элементов
Складная мебель позволяет обустроить столовую зону на узком балконе
Тренеры отметили — любителям фитнеса достаточно обычной растяжки без выполнения шпагата
Регулярный уход продлит срок службы плиты и духовки
Эффективность замороженного огурца в уходе за кожей подтверждена косметологами
Опытные пекари советуют использовать пар и жар, чтобы вернуть багету хрустящую корочку
Этилен из яблок ускоряет созревание помидоров в домашних условиях
Нарушение парковки у перехода может привести к штрафу и эвакуации
Анастасия Решетова рассказала о проблемах с кожей и вынужденной диете
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.