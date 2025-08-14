Этим милым мордашкам нужен особый уход: самые проблемные породы по версии ветеринара

Некоторые породы собак страдают врожденными физическими недостатками, которые делают их особенно уязвимыми для болезней. О самых уязвимых породах в беседе с Pravda.Ru рассказал главный врач Крылатской ветеринарной клиники Дмитрий Дмитриев.

Фото: openverse.org by koczkodan, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Английский бульдог

По словам Дмитриева, наибольшие трудности в уходе вызывают шарпеи, чао-чао и собаки-брахицефалы — английские и французские бульдоги, а также мопсы. У этих пород часто возникают проблемы с дыханием из-за строения морды.

Он отметил, что у брахицефалов с возрастом развивается гиперплазия мягкого неба, что может приводить к перекрытию дыхательных путей и гибели животного. Особенно опасны прогулки в жару, когда минимальная нагрузка способна вызвать острую дыхательную недостаточность.

"Мопсы тоже брахиоцефалы, но пореже встречаются проблемы", — пояснил специалист.

По его словам, у мопсов осложнения чаще возникают при ожирении, а строение глаз делает их уязвимыми для травм и язв роговицы.

Дмитриев также обратил внимание на миниатюрные разновидности собак, в частности мини-йорков. Эти животные, по его словам, склонны к вывихам коленной чашечки, гидроцефалии и травмам головного мозга из-за незаращенного темени.