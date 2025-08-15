Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Белые акулы избежали исчезновения: вот как им удалось восстановиться после ледниковой эпохи

Белые акулы восстановились после ледникового кризиса 25 тысяч лет назад
2:56
Зоосфера

Около 25 000 лет назад большие белые акулы оказались на грани вымирания. Уровень моря был на 40 метров ниже нынешнего, ледники заняли значительную часть суши, а обширные районы океана исчезли. Оставшееся пространство стало тесным даже для одного из главных морских хищников.

Акула на спине
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Акула на спине

От ледникового кризиса к восстановлению

Белые акулы пережили этот период, но их путь к восстановлению до сих пор вызывает вопросы у учёных. Новое генетическое исследование показало, что в прошлом они составляли единую популяцию в южной части Индо-Тихоокеанского региона. Примерно 7000 лет назад она распалась на несколько изолированных групп. Сегодня известно три генетически обособленные популяции: у берегов Австралии и Южной Африки, в Северной Атлантике и в северной части Тихого океана. Их численность невелика — по оценке исследователей, около 20 000 особей.

Генетическая загадка

Во время последнего ледникового максимума белые акулы потеряли значительную часть мест обитания и доступа к пище. Будучи немногочисленными высшими хищниками, они пострадали особенно сильно. После потепления и подъёма уровня моря их численность восстановилась, но генетические данные преподнесли сюрприз: ядерная ДНК (от обоих родителей) у всех популяций почти идентична, а митохондриальная (от матери) — сильно различается по регионам.

Проверка гипотез

Ранее это объясняли филопатрией — возвращением самок в одни и те же районы для размножения. Такой паттерн встречается у многих морских животных и мог бы объяснить разрыв в митохондриальных данных. Однако анализ крупнейшей базы ДНК белых акул не выявил следов филопатрии в ядерных маркёрах самок.

Учёные рассматривали и другие версии:

  • Репродуктивный перекос - когда потомство происходит от ограниченного числа самок. Для белых акул эта модель не подходит.

  • Естественный отбор - при котором отдельные варианты митохондриальной ДНК дают преимущество в выживании. Но для такого сильного отбора в малых популяциях потребовалось бы колоссальное давление, что кажется маловероятным.

Неразгаданная история

Ни одна из гипотез пока не даёт полного ответа. Генетическая картина белых акул остаётся загадкой, а механизмы, которые позволили им восстановиться после ледникового кризиса, до конца не понятны.

Учёные надеются, что дальнейшие исследования ДНК и поведенческих особенностей этих редких хищников помогут раскрыть их историю и понять, как они сумели пережить периоды, когда выживание казалось невозможным.

Уточнения

Бе́лая аку́ла - вид хрящевых рыб монотипического рода белых акул семейства сельдевых акул.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
