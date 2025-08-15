Белые акулы избежали исчезновения: вот как им удалось восстановиться после ледниковой эпохи

Белые акулы восстановились после ледникового кризиса 25 тысяч лет назад

Около 25 000 лет назад большие белые акулы оказались на грани вымирания. Уровень моря был на 40 метров ниже нынешнего, ледники заняли значительную часть суши, а обширные районы океана исчезли. Оставшееся пространство стало тесным даже для одного из главных морских хищников.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Акула на спине

От ледникового кризиса к восстановлению

Белые акулы пережили этот период, но их путь к восстановлению до сих пор вызывает вопросы у учёных. Новое генетическое исследование показало, что в прошлом они составляли единую популяцию в южной части Индо-Тихоокеанского региона. Примерно 7000 лет назад она распалась на несколько изолированных групп. Сегодня известно три генетически обособленные популяции: у берегов Австралии и Южной Африки, в Северной Атлантике и в северной части Тихого океана. Их численность невелика — по оценке исследователей, около 20 000 особей.

Генетическая загадка

Во время последнего ледникового максимума белые акулы потеряли значительную часть мест обитания и доступа к пище. Будучи немногочисленными высшими хищниками, они пострадали особенно сильно. После потепления и подъёма уровня моря их численность восстановилась, но генетические данные преподнесли сюрприз: ядерная ДНК (от обоих родителей) у всех популяций почти идентична, а митохондриальная (от матери) — сильно различается по регионам.

Проверка гипотез

Ранее это объясняли филопатрией — возвращением самок в одни и те же районы для размножения. Такой паттерн встречается у многих морских животных и мог бы объяснить разрыв в митохондриальных данных. Однако анализ крупнейшей базы ДНК белых акул не выявил следов филопатрии в ядерных маркёрах самок.

Учёные рассматривали и другие версии:

Репродуктивный перекос - когда потомство происходит от ограниченного числа самок. Для белых акул эта модель не подходит.

Естественный отбор - при котором отдельные варианты митохондриальной ДНК дают преимущество в выживании. Но для такого сильного отбора в малых популяциях потребовалось бы колоссальное давление, что кажется маловероятным.

Неразгаданная история

Ни одна из гипотез пока не даёт полного ответа. Генетическая картина белых акул остаётся загадкой, а механизмы, которые позволили им восстановиться после ледникового кризиса, до конца не понятны.

Учёные надеются, что дальнейшие исследования ДНК и поведенческих особенностей этих редких хищников помогут раскрыть их историю и понять, как они сумели пережить периоды, когда выживание казалось невозможным.

Уточнения

Бе́лая аку́ла - вид хрящевых рыб монотипического рода белых акул семейства сельдевых акул.

