Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Китайский рейтинг качества авто: Chery и Haval в конце списка, Voyah — первый
Век живи, век учись: опытные мясники перестали жарить мясо на масле — повышаем качество блюда
Команда собак-спасателей работает на пляже Лас-Линдес в Испании
США назначили $6 млн за сведения о менеджерах российской криптобиржи Garantex
Простой рецепт против плесени в ванной: сода, вода и чайное дерево
Белые акулы восстановились после ледникового кризиса 25 тысяч лет назад
Этот аксессуар заменит вам ободок, ремень и топ — модницы в восторге
Фитнес-эксперт Ротач рекомендовала зарядку для энергии и снижения веса
Валерий Сюткин показал пятилетнего сына в день рождения мальчика

Морские пауки удивили исследователей: вот что помогает им выживать в полной тьме на дне океана

Морские пауки Sericosura питаются метаном с помощью бактерий на лапках
3:03
Зоосфера

На илистом морском дне у побережья Южной Калифорнии живут три новых вида морских пауков рода Sericosura, способных питаться метаном — мощным парниковым газом. Они делают это благодаря колониям бактерий, обитающим прямо на их конечностях. Команда Шаны Гоффреди из Оксидентал-колледжа, используя дистанционно управляемые аппараты, собрала образцы на глубине около 1020 метров и проследила, как углерод из меченого метана попадает в ткани пауков.

Паук
Фото: flickr.com by Thomas Shahan, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Паук

Жизнь в полной темноте

Метановые источники — места, где газ выходит из осадочных пород, — лишены солнечного света. Здесь микробы превращают метан и кислород в сахара, создавая основу для целых сообществ. У Sericosura нет зубов в хоботке, чтобы высасывать медуз, как у других морских пауков, поэтому учёные искали иной источник питания.

Ферма на собственном теле

Под электронным микроскопом лапки пауков выглядят как поверхность, усеянная тысячами ямок. В каждой — пучок клеток метанотрофных бактерий в липком геле. Снимки NanoSIMS показали, что бактерии активно поглощают метан и быстро размножаются, после чего на их месте остаются следы от гибкого ротового аппарата паука. По словам Гоффреди, паук буквально "съедает" бактерии с поверхности своего тела, получая питательные вещества.

Двухъярусная система

Метанотрофы окисляют метан, выделяя углекислый газ и немного метанола. Вторые по численности бактерии — Methylophagaceae - используют этот метанол, образуя совместное производство, похожее на симбиоз глубоководных червей и крабов-йети. Лабораторные эксперименты показали, что углерод из метана поступает в пищеварительную систему паука, что подтверждает: он поедает своих симбионтов, а не впитывает их продукты через кожу.

Симбиоз с рождения

Самцы носят яйца на коленях, и на оболочках яиц присутствует та же бактериальная смесь, что и у взрослых. Это говорит о вертикальной передаче симбионтов — явлении, ранее известном у мидий и крабов из гидротермальных источников.

Значение для углеродного цикла

Тот факт, что животные выращивают и едят бактерии на своей коже, меняет представления об экосистемах, зависящих от метана. По оценкам, даже мелкие травоядные, как Sericosura, могут перерабатывать значительные объёмы газа, уменьшая его выход в атмосферу.

Угрозы и перспективы

Колонии этих пауков занимают участки размером с гараж, и любое вмешательство, включая разведку метановых выходов, может уничтожить их за одну ночь. Химическая сигнатура их тканей может помочь обнаруживать утечки метана до начала бурения, а сохранение подобных видов важно для экологии океанов и климата.

Уточнения

Морски́е пауки́ — класс морских членистоногих из подтипа хелицеровых.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Теория Верлинде объясняет вращение галактик без тёмной материи
Наука и техника
Теория Верлинде объясняет вращение галактик без тёмной материи Аудио 
Издавайте шум в лесу, чтобы снизить вероятность неожиданной встречи с рысью
Домашние животные
Издавайте шум в лесу, чтобы снизить вероятность неожиданной встречи с рысью Аудио 
Популярное
Гость под вашей кроватью: почему мамба чувствует себя как дома в жилищах людей

Чёрная мамба — молниеносная и смертельно опасная змея, чей яд действует уже через десять минут, а шанс на спасение зависит от секунд.

Укус чёрной мамбы вводит смертельную дозу яда уже за несколько секунд
Палеонтологи: древнему киту Perucetus colossus приписывают массу до 340 тонн
Существо весом до 340 тонн: находка в пустыне Перу шокировала палеонтологов
Земля — не родная планета? Новая версия происхождения человечества ломает привычную картину
Горе в семье Сергея Маковецкого: его жена перестаёт узнавать мужа
Канадский суд обязал авиакомпанию Украины выплатить компенсации за крушение в Тегеране — прецедент для Азербайджана Любовь Степушова Легенды ядерного легкового транспорта: Ford, Cadillac и Волгу пытались сделать атомными Сергей Милешкин ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер
Гризли и бурый медведь: в чём разница между американцем и нашим Топтыгиным
Секрет советской кухни: торт из печенья и сгущенки, который готовится за 15 минут
Из заброшенного куска земли в райский уголок: как превратить дачу в место силы
Из заброшенного куска земли в райский уголок: как превратить дачу в место силы
Последние материалы
США назначили $6 млн за сведения о менеджерах российской криптобиржи Garantex
Простой рецепт против плесени в ванной: сода, вода и чайное дерево
Белые акулы восстановились после ледникового кризиса 25 тысяч лет назад
Этот аксессуар заменит вам ободок, ремень и топ — модницы в восторге
Фитнес-эксперт Ротач рекомендовала зарядку для энергии и снижения веса
Валерий Сюткин показал пятилетнего сына в день рождения мальчика
Учёные создали веганский сыр: что это значит для рынка растительных продуктов
Выгорание чаще встречается у людей, работающих с людьми — эксперт
Врачи предупредили о вреде жестких диет для психики и пищеварения
Юрист Георгиева назвала распространённые схемы мошенничества при покупке жилья
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.