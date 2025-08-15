Морские пауки удивили исследователей: вот что помогает им выживать в полной тьме на дне океана

Морские пауки Sericosura питаются метаном с помощью бактерий на лапках

3:03 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

На илистом морском дне у побережья Южной Калифорнии живут три новых вида морских пауков рода Sericosura, способных питаться метаном — мощным парниковым газом. Они делают это благодаря колониям бактерий, обитающим прямо на их конечностях. Команда Шаны Гоффреди из Оксидентал-колледжа, используя дистанционно управляемые аппараты, собрала образцы на глубине около 1020 метров и проследила, как углерод из меченого метана попадает в ткани пауков.

Фото: flickr.com by Thomas Shahan, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Паук

Жизнь в полной темноте

Метановые источники — места, где газ выходит из осадочных пород, — лишены солнечного света. Здесь микробы превращают метан и кислород в сахара, создавая основу для целых сообществ. У Sericosura нет зубов в хоботке, чтобы высасывать медуз, как у других морских пауков, поэтому учёные искали иной источник питания.

Ферма на собственном теле

Под электронным микроскопом лапки пауков выглядят как поверхность, усеянная тысячами ямок. В каждой — пучок клеток метанотрофных бактерий в липком геле. Снимки NanoSIMS показали, что бактерии активно поглощают метан и быстро размножаются, после чего на их месте остаются следы от гибкого ротового аппарата паука. По словам Гоффреди, паук буквально "съедает" бактерии с поверхности своего тела, получая питательные вещества.

Двухъярусная система

Метанотрофы окисляют метан, выделяя углекислый газ и немного метанола. Вторые по численности бактерии — Methylophagaceae - используют этот метанол, образуя совместное производство, похожее на симбиоз глубоководных червей и крабов-йети. Лабораторные эксперименты показали, что углерод из метана поступает в пищеварительную систему паука, что подтверждает: он поедает своих симбионтов, а не впитывает их продукты через кожу.

Симбиоз с рождения

Самцы носят яйца на коленях, и на оболочках яиц присутствует та же бактериальная смесь, что и у взрослых. Это говорит о вертикальной передаче симбионтов — явлении, ранее известном у мидий и крабов из гидротермальных источников.

Значение для углеродного цикла

Тот факт, что животные выращивают и едят бактерии на своей коже, меняет представления об экосистемах, зависящих от метана. По оценкам, даже мелкие травоядные, как Sericosura, могут перерабатывать значительные объёмы газа, уменьшая его выход в атмосферу.

Угрозы и перспективы

Колонии этих пауков занимают участки размером с гараж, и любое вмешательство, включая разведку метановых выходов, может уничтожить их за одну ночь. Химическая сигнатура их тканей может помочь обнаруживать утечки метана до начала бурения, а сохранение подобных видов важно для экологии океанов и климата.

Уточнения

Морски́е пауки́ — класс морских членистоногих из подтипа хелицеровых.

