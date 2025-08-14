Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Двойное пополнение: маленькие акробаты с белоснежной шерстью появились в Новосибирском зоопарке

Два пушистых чуда в Новосибирском зоопарке: восточные колобусы порадовали горожан
Зоосфера

В Новосибирском зоопарке весна началась с радостного события — сразу два детёныша восточного колобуса появились на свет: один в марте, второй в апреле. Эти редкие приматы живут в небольших дружных группах, и теперь одна из них стала больше на двух пушистых малышей.

Новосибирск, зоопарк
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lar_Gibbon_at_Chester_Zoo_2.jpg by Photograph by Mike Peel
Новосибирск, зоопарк

Белоснежное детство

Новорождённые колобусы почти не похожи на взрослых. Их кожа розовая, а густая шерсть — белоснежная, словно пушистое облако. Лишь к трёхмесячному возрасту они обретут тёмный окрас, характерный для взрослых особей.

Семейная забота

Воспитание малышей — дело всей группы. Помимо матерей, за ними присматривают и другие самки. Одна из молодых особей с особым рвением учится материнским обязанностям: носит детёнышей на себе и внимательно наблюдает за каждым их движением.

Первые шаги

Сейчас малыши переживают важный этап: уже пробуют ходить самостоятельно, но пока нуждаются в постоянном присмотре старших.
Восточные колобусы обитают в Новосибирском зоопарке более трёх десятилетий, и каждый новый малыш — редкая возможность для гостей увидеть, как растут эти необычные приматы.

Радость горожан

Как сообщает atas.info новость вызвала тёплый отклик у новосибирцев.

"Очень очаровательные мордашки в белом обрамлении, как будто в платочках. А развевающаяся в прыжке белая мантия создаёт впечатление лёгкости, невесомости полёта" — написала жительница города Галина.

Уточнения

Восточный колобус или гвере́ца (лат. Colobus guereza) — вид обезьян семейства мартышковых отряда приматов, один из видов рода Колобусы. Встречается повсеместно в центральной части Африки в Камеруне, Экваториальной Гвинее, Нигерии, Эфиопии, Кении, Танзании, Уганде и Чаде. Включает несколько подвидов. 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
