Кошмар австралийских фермеров: хищник, съедающий до 300 коров в год

Гребнистый крокодил ежедневно съедает до двух коров у берегов Австралии

Его не зря называют самым опасным хищником на планете. Гребнистый крокодил — крупнейшая современная рептилия, способная подчинить себе любые условия и любую добычу. Он не знает жалости и сострадания — в его природе лишь бесшумная охота и мгновенный, смертельный удар.

Хищник без границ

Гребнистый крокодил чувствует себя хозяином в трёх стихиях одновременно:

На суше — подстерегает животных, пришедших на водопой.

В пресной воде — легко расправляется с любым водным обитателем.

В море — не уступает место даже самым опасным морским хищникам.

Он одинаково уверенно живёт в пресной и солёной воде, а встречается в основном у берегов Австралии, вдоль побережья Юго-Восточной Азии и вокруг Индонезийских островов.

Мощь и размеры

Длина взрослого гребнистого крокодила достигает 6-7 метров, вес часто превышает тонну. Его челюсти в четыре раза сильнее львиных — сила сжатия позволяет пробивать даже кости крупных животных.

В арсенале — более 60 острых зубов, каждый из которых может стать последним, что увидит жертва. Он способен одним броском схватить:

обезьяну, заигравшуюся у кромки воды;

корову на ферме;

даже гигантского гаура или комодского варана.

"Кошмар" фермеров и враг акул

В Австралии гребнистые крокодилы ежегодно отнимают у фермеров сотни голов скота. По подсчётам, в среднем это 1-2 коровы в день, более 300 в год. Есть свидетельства рыбаков, утверждающих, что видели, как эти рептилии атаковали белых акул.

Для гребнистого крокодила не существует понятия "слишком крупная добыча" — он может сразиться с кем угодно и победить.

Гребни́стый крокоди́л (лат. Crocodylus porosus) — крупное современное пресмыкающееся, относящееся к семейству настоящих крокодилов отряда крокодилов.



