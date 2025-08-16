Кошмар австралийских фермеров: хищник, съедающий до 300 коров в год

Его не зря называют самым опасным хищником на планете. Гребнистый крокодил — крупнейшая современная рептилия, способная подчинить себе любые условия и любую добычу. Он не знает жалости и сострадания — в его природе лишь бесшумная охота и мгновенный, смертельный удар.
Гребнистый крокодил чувствует себя хозяином в трёх стихиях одновременно:
На суше — подстерегает животных, пришедших на водопой.
В пресной воде — легко расправляется с любым водным обитателем.
В море — не уступает место даже самым опасным морским хищникам.
Он одинаково уверенно живёт в пресной и солёной воде, а встречается в основном у берегов Австралии, вдоль побережья Юго-Восточной Азии и вокруг Индонезийских островов.
Длина взрослого гребнистого крокодила достигает 6-7 метров, вес часто превышает тонну. Его челюсти в четыре раза сильнее львиных — сила сжатия позволяет пробивать даже кости крупных животных.
В арсенале — более 60 острых зубов, каждый из которых может стать последним, что увидит жертва. Он способен одним броском схватить:
обезьяну, заигравшуюся у кромки воды;
корову на ферме;
даже гигантского гаура или комодского варана.
В Австралии гребнистые крокодилы ежегодно отнимают у фермеров сотни голов скота. По подсчётам, в среднем это 1-2 коровы в день, более 300 в год. Есть свидетельства рыбаков, утверждающих, что видели, как эти рептилии атаковали белых акул.
Для гребнистого крокодила не существует понятия "слишком крупная добыча" — он может сразиться с кем угодно и победить.
Гребни́стый крокоди́л (лат. Crocodylus porosus) — крупное современное пресмыкающееся, относящееся к семейству настоящих крокодилов отряда крокодилов.
Ванная комната переживает тихую революцию! Пушистые текстильные коврики уходят в прошлое, становясь рассадником бактерий. Узнайте, какие стильные и гигиеничные альтернативы набирают популярность, делая пространство просторнее и безопаснее.