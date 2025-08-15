Северные олени отказываются от привычных мест: вот что толкает их на неожиданные миграции

К 2100 году численность северных оленей в Америке может упасть на 84 %

На арктических просторах северные олени на протяжении тысячелетий были частью ландшафта и культуры. С ледникового периода они выдерживали бури, долгие миграции и климатические колебания, оставаясь важным элементом жизни тундры и связующим звеном между природой и людьми. Сегодня эта связь под угрозой.

Фото: commons.wikimedia.org by Yulia Kolosova, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Северные олени

Уязвимость в эпоху быстрого потепления

Темпы климатических изменений в Арктике беспрецедентны. Исследование международной группы учёных из Университета Аделаиды и Копенгагенского университета показало: нынешнее сокращение популяций северных оленей и карибу может оказаться самым быстрым за последние 21 000 лет. В отличие от прошлого, экологическая гибкость и способность выживать в изолированных убежищах, вероятно, не защитят их от масштабов нынешнего потепления.

Резкое падение численности

За три десятилетия численность снизилась почти на две трети. Прогнозы при высоких выбросах парниковых газов к 2100 году предсказывают сокращение численности в Северной Америке на 84 % и ареала — на 71 %. Даже при умеренном снижении выбросов потери могут составить 42 % и 21 % соответственно. Некоторые стада уже исчезают: популяция в районе реки Джордж сократилась на 99 % за 30 лет, а в районе реки Малчатна — на 95 %.

Роль в экосистемах и климате

Северные олени регулируют растительное разнообразие тундры, препятствуя доминированию отдельных видов. Их исчезновение может привести к утрате запасов углерода в почвах, ускорить потепление, изменить питательный баланс и структуру растительного покрова, повысить риск появления инвазивных видов и распространения болезней.

Региональные различия

В Азии и на южных границах ареала ожидаются локальные потери, но в некоторых северных регионах, например на Таймыре, возможен рост численности за счёт новых территорий. В Гренландии таяние льдов открывает пригодные для жизни места, тогда как в Европе численность исторически была нестабильной и зависела от климатических колебаний.

Необходимость срочных мер

Учёные подчеркивают: без быстрого сокращения выбросов и усиления природоохранных усилий тенденция к снижению численности ускорится. Сохранение стад важно для биоразнообразия, стабильности климата и благополучия коренных народов. Северные олени веками обеспечивали выживание человека в Арктике, и теперь от людей зависит их будущее.

Уточнения

Се́верный оле́нь — парнокопытное млекопитающее семейства оленевых, единственный представитель рода Северные олени.

