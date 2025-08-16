Пять кошек, способных выжить там, где температура убивает за минуты

Манул сохраняет активность в степях Азии даже при −50 °C

Холод для этих кошачьих — не враг, а привычная среда. От густого меха до лап-снегоступов — каждое их качество отточено для жизни в условиях, где температура падает ниже -40 °C.

Фото: flickr.com by Steve Tracy, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Снежный барс

Снежный барс

Ирбис — редкий и таинственный обитатель высокогорий Центральной Азии. Он селится на высотах 2000-5000 метров, где мороз достигает -40 °C.

Мех : длинный и густой, держит тепло в экстремальный холод.

Окрас : светло-серый с пятнами, идеально сливается с камнями и снегом.

Лапы : широкие, с меховыми подушками — как в меховых ботинках, не проваливаются в снег.

Хвост: длинный и пушистый, служит балансиром и "одеялом" во время сна.

Канадская рысь

Обитает в Канаде и на Аляске. Её секреты выживания:

Лапы-снегоступы, позволяющие легко передвигаться по глубокому снегу.

Густой мех, защищающий от -30 °C.

"Кисточки" на ушах — отличный инструмент для улавливания звуков под снегом.

Зимой она осторожнее, прячется в хвойных лесах, но добычу — зайцев-беляков — находит без труда.

Евразийская рысь

Крупнейшая из рысей, встречается от Сибири до Центральной Европы.

Густой мех с плотным подшёрстком защищает от стужи.

Охотится терпеливо, часто в сумерках, экономя силы.

Мощные лапы помогают бегать по снегу за косулями и зайцами.

Манул

Палласов кот — обладатель самой густой шерсти среди диких кошек.

Выдерживает мороз до -50 °C.

Живёт в холодных степях и горах Центральной Азии, вдали от людей.

Компактное тело снижает расход энергии, а охота на грызунов требует постоянной активности.

Амурский тигр

Гигант дальневосточной тайги.

Переносит морозы до -40 °C благодаря густому меху, подшёрстку и слою жира.

Массивные лапы позволяют ходить по глубокому снегу.

Зимой охотится реже, выбирая удачные моменты, но способен преследовать добычу на большие расстояния.

Ману́л или палла́сов кот (лат. Otocolobus manul) — хищное млекопитающее семейства кошачьих.

