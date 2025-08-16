Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Физики из Испании и Италии создали модель Вселенной без Большого взрыва

Пять кошек, способных выжить там, где температура убивает за минуты

Манул сохраняет активность в степях Азии даже при −50 °C
2:16
Зоосфера

Холод для этих кошачьих — не враг, а привычная среда. От густого меха до лап-снегоступов — каждое их качество отточено для жизни в условиях, где температура падает ниже -40 °C.

Снежный барс
Фото: flickr.com by Steve Tracy, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Снежный барс

Снежный барс

Ирбис — редкий и таинственный обитатель высокогорий Центральной Азии. Он селится на высотах 2000-5000 метров, где мороз достигает -40 °C.

  • Мех: длинный и густой, держит тепло в экстремальный холод.

  • Окрас: светло-серый с пятнами, идеально сливается с камнями и снегом.

  • Лапы: широкие, с меховыми подушками — как в меховых ботинках, не проваливаются в снег.

  • Хвост: длинный и пушистый, служит балансиром и "одеялом" во время сна.

Канадская рысь

Обитает в Канаде и на Аляске. Её секреты выживания:

  • Лапы-снегоступы, позволяющие легко передвигаться по глубокому снегу.

  • Густой мех, защищающий от -30 °C.

  • "Кисточки" на ушах — отличный инструмент для улавливания звуков под снегом.
    Зимой она осторожнее, прячется в хвойных лесах, но добычу — зайцев-беляков — находит без труда.

Евразийская рысь

Крупнейшая из рысей, встречается от Сибири до Центральной Европы.

  • Густой мех с плотным подшёрстком защищает от стужи.

  • Охотится терпеливо, часто в сумерках, экономя силы.

  • Мощные лапы помогают бегать по снегу за косулями и зайцами.

Манул

Палласов кот — обладатель самой густой шерсти среди диких кошек.

  • Выдерживает мороз до -50 °C.

  • Живёт в холодных степях и горах Центральной Азии, вдали от людей.

  • Компактное тело снижает расход энергии, а охота на грызунов требует постоянной активности.

Амурский тигр

Гигант дальневосточной тайги.

  • Переносит морозы до -40 °C благодаря густому меху, подшёрстку и слою жира.

  • Массивные лапы позволяют ходить по глубокому снегу.

  • Зимой охотится реже, выбирая удачные моменты, но способен преследовать добычу на большие расстояния.

Уточнения

Ману́л или палла́сов кот (лат. Otocolobus manul) — хищное млекопитающее семейства кошачьих.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
