Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Юлия Высоцкая впервые ответила на критику кулинарных промахов в шоу Едим дома
Французский инженер показал, как сэкономить до 20% на проезде по платным автомагистралям
Осенняя перекопка улучшает воздухообмен и сохраняет урожай
Шесть упражнений с собственным весом, которые развивают мышцы быстрее силовых тренировок
Добровинский о процедуре отказа Пугачёвой от гражданства: решение займёт до полутора лет
Чипсы, энергетики и снеки нарушают эмоциональное состояние — вывод учёных
Тренер назвал 4 эффективных упражнения растяжки для избавления от боли в мышцах
Гиды называют вулкан Иджен с синим пламенем уникальной достопримечательностью Индонезии
Оливковый рассол придаёт луку аромат и текстуру — простой рецепт закуски

Хозяин мечты для кошки: кто он в глазах пушистого любимца

Последовательность и ласка укрепляют доверие кошки к хозяину
2:49
Зоосфера

Кошки могут казаться независимыми и загадочными, но они отлично считывают настроение и привычки своих хозяев. От того, какие черты характера вы проявляете, зависит, станет ли ваш пушистый друг вашим преданным компаньоном или будет держаться на расстоянии.

кот чихает
Фото: freepik.com is licensed under public domain
кот чихает

Что кошки ценят в людях

Последовательность

Питомцы любят, когда в их жизни есть порядок. Чёткие правила и постоянство в кормлении, играх и доступе к определённым местам создают ощущение стабильности.

Творческий подход

Кошкам важно, чтобы хозяин умел разнообразить их досуг: придумывал новые игры, переставлял мебель, создавал неожиданные места для пряток.

Терпение и спокойствие

Спокойный владелец способен передать своё настроение питомцу. Это особенно важно в стрессовых ситуациях — при переезде, визите к ветеринару или появлении новых людей в доме.

Домашний образ жизни

Человек, который часто дома, даёт кошке возможность общаться и укреплять эмоциональную связь.

Ласковость и нежность

Большинство кошек любят поглаживания и совместные игры, но важно уважать их границы и не навязываться.

Приверженность рутине

Фиксированное время приёма пищи и игр помогает питомцу чувствовать себя комфортно.

Небольшой беспорядок

Оставленный свитер или одеяло может стать любимым местом отдыха для кошки.

Что кошкам не нравится

Длительное отсутствие дома

Долгие часы в одиночестве вызывают стресс. Решением может быть второй питомец или интерактивные игрушки.

Грубость и непоследовательность

Резкие движения, крики и хаотичные правила подрывают доверие.

Шум и суета

Громкая музыка, вечеринки и постоянное движение в доме — стресс для кошки.

Эмоциональная нестабильность

Резкие перепады настроения хозяина сбивают с толку и вызывают тревогу.

Холодность

Отсутствие ласки и внимания делает кошку замкнутой.

Чрезмерная любовь к порядку

Стерильная чистота скучна для питомца — ей нужен уголок для исследования.

Частые путешествия

Кошки сильно привязаны к дому, и смена обстановки выбивает их из колеи.

Навязчивая забота

Слишком много внимания может раздражать. Кошкам нужно личное пространство.

Как стать "идеальным" хозяином

Развивайте качества, которые кошки ценят: последовательность, ласковость, терпение. Поддерживайте рутину, но вносите разнообразие в жизнь питомца. Уважайте его независимость и наблюдайте за реакциями — каждая кошка уникальна, и идеальный подход к ней всегда индивидуален.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Дизайнеры признали коврики для ванной устаревшими
Недвижимость
Дизайнеры признали коврики для ванной устаревшими Аудио 
Палеонтологи: древнему киту Perucetus colossus приписывают массу до 340 тонн
Домашние животные
Палеонтологи: древнему киту Perucetus colossus приписывают массу до 340 тонн Аудио 
Прокачать выносливость, укрепить спину и пресс поможет медвежий захват у стены
Новости спорта
Прокачать выносливость, укрепить спину и пресс поможет медвежий захват у стены
Популярное
Гость под вашей кроватью: почему мамба чувствует себя как дома в жилищах людей

Чёрная мамба — молниеносная и смертельно опасная змея, чей яд действует уже через десять минут, а шанс на спасение зависит от секунд.

Укус чёрной мамбы вводит смертельную дозу яда уже за несколько секунд
Дизайнеры признали коврики для ванной устаревшими
Выбросить коврики для ванной нужно прямо сегодня — теперь в моде более удобное решение
Существо весом до 340 тонн: находка в пустыне Перу шокировала палеонтологов
Его пьют даже те, кто раньше не любил: рецепт томатного сока, который будет вкуснее любого магазинного
Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин Канадский суд обязал авиакомпанию Украины выплатить компенсации за крушение в Тегеране — прецедент для Азербайджана Любовь Степушова ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер
15 минут — и у вас стальной пресс: 3 упражнения работают лучше, чем скручивания
Горячие точки в доме: эти кухонные приборы становятся тайным приютом тараканов
Кофе — главный обман XXI века: как получить энергию, не разрушая организм
Кофе — главный обман XXI века: как получить энергию, не разрушая организм
Последние материалы
Юлия Высоцкая впервые ответила на критику кулинарных промахов в шоу Едим дома
Французский инженер показал, как сэкономить до 20% на проезде по платным автомагистралям
Осенняя перекопка улучшает воздухообмен и сохраняет урожай
Шесть упражнений с собственным весом, которые развивают мышцы быстрее силовых тренировок
Добровинский о процедуре отказа Пугачёвой от гражданства: решение займёт до полутора лет
Чипсы, энергетики и снеки нарушают эмоциональное состояние — вывод учёных
Последовательность и ласка укрепляют доверие кошки к хозяину
Тренер назвал 4 эффективных упражнения растяжки для избавления от боли в мышцах
Гиды называют вулкан Иджен с синим пламенем уникальной достопримечательностью Индонезии
Оливковый рассол придаёт луку аромат и текстуру — простой рецепт закуски
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.