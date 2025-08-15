Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Юлия Высоцкая впервые ответила на критику кулинарных промахов в шоу Едим дома
Французский инженер показал, как сэкономить до 20% на проезде по платным автомагистралям
Осенняя перекопка улучшает воздухообмен и сохраняет урожай
Шесть упражнений с собственным весом, которые развивают мышцы быстрее силовых тренировок
Добровинский о процедуре отказа Пугачёвой от гражданства: решение займёт до полутора лет
Чипсы, энергетики и снеки нарушают эмоциональное состояние — вывод учёных
Последовательность и ласка укрепляют доверие кошки к хозяину
Тренер назвал 4 эффективных упражнения растяжки для избавления от боли в мышцах
Гиды называют вулкан Иджен с синим пламенем уникальной достопримечательностью Индонезии

Кошачий язык любви: 17 сигналов, которые хозяева часто путают с капризами

Кошка, доверяющая хозяину, переворачивается на спину и показывает живот
2:36
Зоосфера

Кошки умеют скрывать свои чувства так искусно, что даже самый внимательный хозяин порой не понимает, что перед ним — проявление любви. Однако внимательное наблюдение за повадками питомца открывает целый мир кошачей нежности.

Рыжая кошка
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Рыжая кошка

Живое общение и "кошачьи поцелуи"

Если пушистый друг трётся щёчками о ваше лицо, он вовсе не ищет удобного положения. На голове у кошки есть специальные железы, которыми она помечает "своих" — это знак абсолютного доверия. Подобным же образом действует и нежное мурлыканье, возникающее в ответ на ласку: оно говорит о полном удовольствии от вашего общества.

Признание в заботе

Кошка может попытаться "ухаживать" за вами — вылизывать волосы, руки или даже лицо. В мире кошек это знак заботы и принадлежности к одному "клану". Иногда забота выражается в подарках — от любимой игрушки до пойманной на улице мыши. И пусть последний вариант кажется сомнительным, для кошки это настоящая демонстрация того, что она — добытчик.

Тепло рядом

Любящий питомец обязательно стремится быть поближе. Он ходит за хозяином "хвостиком", спит на его одежде, чтобы чувствовать запах, или ложится рядом, когда вы отдыхаете. Даже во сне, когда кошка уязвима, она выбирает ваше общество, а не уединённое место.

Игра и доверие

Поворот животом вверх, перекатывания возле ног — жест, который животное позволяет себе только в полной безопасности. Весёлые игры, мягкое покусывание за волосы или одежду — всё это тоже проявления любви. А если кот терпеливо переносит стрижку когтей, чистку ушей или купание, значит, доверяет вам безоговорочно.

Секреты кошачьего языка тела

  • Дёргающийся кончик хвоста при встрече — явный знак радости.

  • Медленное моргание в ответ на ваш взгляд — кошачья улыбка.

  • "Молочный шаг" лапками по вашему телу — воспоминание из детства, ассоциация с материнской заботой.

  • Ревность к другим питомцам или людям — подтверждение того, что вы для кошки на первом месте.

Когда любовь путают с шалостью

Некоторые привычки кошек, вроде меток или сна в неположенных местах, могут раздражать. Но часто это не вредительство, а способ выразить привязанность. Однако если питомец отказывается пользоваться лотком, это повод обратиться к ветеринару — такое поведение может быть признаком проблем со здоровьем.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Физическая активность и контрастный душ помогают проснуться без кофе
Еда и рецепты
Физическая активность и контрастный душ помогают проснуться без кофе Аудио 
Яркие яйца тинаму помогают птицам выживать в условиях высокого риска хищников
Домашние животные
Яркие яйца тинаму помогают птицам выживать в условиях высокого риска хищников Аудио 
Популярное
Гость под вашей кроватью: почему мамба чувствует себя как дома в жилищах людей

Чёрная мамба — молниеносная и смертельно опасная змея, чей яд действует уже через десять минут, а шанс на спасение зависит от секунд.

Укус чёрной мамбы вводит смертельную дозу яда уже за несколько секунд
Дизайнеры признали коврики для ванной устаревшими
Выбросить коврики для ванной нужно прямо сегодня — теперь в моде более удобное решение
Существо весом до 340 тонн: находка в пустыне Перу шокировала палеонтологов
Его пьют даже те, кто раньше не любил: рецепт томатного сока, который будет вкуснее любого магазинного
Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин Канадский суд обязал авиакомпанию Украины выплатить компенсации за крушение в Тегеране — прецедент для Азербайджана Любовь Степушова ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер
15 минут — и у вас стальной пресс: 3 упражнения работают лучше, чем скручивания
Горячие точки в доме: эти кухонные приборы становятся тайным приютом тараканов
Кофе — главный обман XXI века: как получить энергию, не разрушая организм
Кофе — главный обман XXI века: как получить энергию, не разрушая организм
Последние материалы
Крис Коламбус: пытаться воссоздать Один дома – это ошибка
Британские пляжи под угрозой: правительство отложило спасение железной дороги
Рубль укрепился на 40%: эксперты оценили перспективы валюты РФ
Кошка, доверяющая хозяину, переворачивается на спину и показывает живот
Дизайнеры используют наслоение ковров для зонирования пространства
Пипирана: готовим вкусный и полезный испанский салат за 10 минут
Четыре стрижки, которые превращают непослушные кудри в идеальные локоны
Врачи рассказали, в какое время суток лучше мыть голову обладателям разных типах волос
Экс-гонщик F1 предсказывает возвращение Хорнера в Формулу-1
Лиза Арзамасова показала кадры со дня рождения сына Лёвы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.