Последние дни кошки: важные сигналы, которые нельзя игнорировать

Последние дни с любимой кошкой — тяжёлое время как для неё, так и для хозяина. Животное постепенно теряет силы, меняет привычки, а владелец часто не понимает, чего питомец хочет и как ему помочь. Важно распознать признаки приближения конца, чтобы окружить его заботой и облегчить уход.
С возрастом мышцы слабеют, суставы становятся менее подвижными. Лапы дрожат при попытке встать, шаги становятся неуверенными, кошка избегает прыжков и предпочитает оставаться в одном месте. Иногда она может упасть, пытаясь пойти.
Если взрослые кошки спят по 16-18 часов в сутки, то в конце жизни сон может занимать более 20 часов. Организм экономит силы, и даже привычные стимулы — еда или присутствие хозяина — не всегда вызывают реакцию.
Снижение аппетита связано с тем, что жизненные функции постепенно угасают. Даже любимые лакомства перестают быть привлекательными, а организм требует всё меньше ресурсов.
Инстинктивно кошка может прятаться в тёмных, тихих местах — в шкафу, под мебелью. Это способ чувствовать себя в безопасности и минимизировать дискомфорт.
Игры, наблюдения за улицей, ласки — всё, что раньше радовало, больше не вызывает отклика. Кошка перестаёт ухаживать за шерстью, и та становится тусклой, спутанной.
Мышцы и внутренние органы работают хуже, поэтому питомец может не успеть дойти до лотка. В таких случаях стоит разместить его ближе к месту отдыха или использовать впитывающие пелёнки.
Поверхностное, учащённое или нерегулярное дыхание, хрипы и стоны говорят о том, что сердце и лёгкие работают с трудом. Появление таких симптомов требует консультации ветеринара.
Кроме того, в последние часы взгляд питомца может становиться остекленевшим, а глаза — мутными.
