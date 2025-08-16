Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Последние дни кошки: важные сигналы, которые нельзя игнорировать

В конце жизни кошка ищет уединение и избегает контакта с хозяином
Зоосфера

Последние дни с любимой кошкой — тяжёлое время как для неё, так и для хозяина. Животное постепенно теряет силы, меняет привычки, а владелец часто не понимает, чего питомец хочет и как ему помочь. Важно распознать признаки приближения конца, чтобы окружить его заботой и облегчить уход.

Уставшая кошка
Фото: Designed by Freepik by kuritafsheen77, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Уставшая кошка

Затруднённое передвижение

С возрастом мышцы слабеют, суставы становятся менее подвижными. Лапы дрожат при попытке встать, шаги становятся неуверенными, кошка избегает прыжков и предпочитает оставаться в одном месте. Иногда она может упасть, пытаясь пойти.

Сильная сонливость

Если взрослые кошки спят по 16-18 часов в сутки, то в конце жизни сон может занимать более 20 часов. Организм экономит силы, и даже привычные стимулы — еда или присутствие хозяина — не всегда вызывают реакцию.

Отказ от еды и воды

Снижение аппетита связано с тем, что жизненные функции постепенно угасают. Даже любимые лакомства перестают быть привлекательными, а организм требует всё меньше ресурсов.

Стремление к уединению

Инстинктивно кошка может прятаться в тёмных, тихих местах — в шкафу, под мебелью. Это способ чувствовать себя в безопасности и минимизировать дискомфорт.

Потеря интереса к окружающему

Игры, наблюдения за улицей, ласки — всё, что раньше радовало, больше не вызывает отклика. Кошка перестаёт ухаживать за шерстью, и та становится тусклой, спутанной.

Проблемы с туалетом

Мышцы и внутренние органы работают хуже, поэтому питомец может не успеть дойти до лотка. В таких случаях стоит разместить его ближе к месту отдыха или использовать впитывающие пелёнки.

Изменения дыхания

Поверхностное, учащённое или нерегулярное дыхание, хрипы и стоны говорят о том, что сердце и лёгкие работают с трудом. Появление таких симптомов требует консультации ветеринара.

Кроме того, в последние часы взгляд питомца может становиться остекленевшим, а глаза — мутными.

Как помочь кошке в последние дни

  • Создайте уютное место вдали от шума, с мягкими одеялами, тёплым местом у окна днём и мягким светом ночью.
  • Облегчите доступ к еде, воде и лотку, переместив их ближе.
  • Предлагайте любимые блюда небольшими порциями, при необходимости кормите с ложечки.
  • Обратитесь к ветеринару для назначения обезболивания или поддерживающей терапии.
  • Обсудите вопрос эвтаназии, если боль не купируется и качество жизни стало крайне низким.

Уточнения

Ко́шка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
