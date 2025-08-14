Невольное преступление: оставив кота одного, вы подвергаете его страданиям

Кота можно оставить одного в квартире максимум на трое суток: ветеринары

В жизни бывают ситуации, когда приходится уезжать — будь то командировка на день или неожиданная госпитализация на неделю. И тут встает вопрос: что делать с питомцем, если он остается один?

Оптимальное время одиночества

Ветеринары считают, что здоровый кот способен спокойно провести один день без хозяина. Но уже после суток животное начинает тосковать.

В крайнем случае кошку можно оставить одну максимум на три дня, но при этом должны быть выполнены важные условия.

Что необходимо обеспечить

Постоянный доступ к свежей воде

Достаточный запас корма

Чистый лоток (лучше — дополнительный)

Если уезжаете надолго

При длительном отсутствии лучше попросить соседа или родственника навещать питомца. Он должен подсыпать корм, менять воду и чистить лоток. Важно, чтобы кот был заранее знаком с этим человеком — это снизит стресс от общения с "чужаком".

Забота на расстоянии

Следуя этим минимальным правилам, можно сделать вынужденное одиночество питомца более комфортным и безопасным.

