Невольное преступление: оставив кота одного, вы подвергаете его страданиям

Кота можно оставить одного в квартире максимум на трое суток: ветеринары
1:08
Зоосфера

В жизни бывают ситуации, когда приходится уезжать — будь то командировка на день или неожиданная госпитализация на неделю. И тут встает вопрос: что делать с питомцем, если он остается один?

кошка на кровати
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
кошка на кровати

Оптимальное время одиночества

Ветеринары считают, что здоровый кот способен спокойно провести один день без хозяина. Но уже после суток животное начинает тосковать.
В крайнем случае кошку можно оставить одну максимум на три дня, но при этом должны быть выполнены важные условия.

Что необходимо обеспечить

  • Постоянный доступ к свежей воде

  • Достаточный запас корма

  • Чистый лоток (лучше — дополнительный)

Если уезжаете надолго

При длительном отсутствии лучше попросить соседа или родственника навещать питомца. Он должен подсыпать корм, менять воду и чистить лоток. Важно, чтобы кот был заранее знаком с этим человеком — это снизит стресс от общения с "чужаком".

Забота на расстоянии

Следуя этим минимальным правилам, можно сделать вынужденное одиночество питомца более комфортным и безопасным.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
