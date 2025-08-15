Тысяча километров без карт и GPS: тайна ориентации почтовых голубей

Почтовых голубей ценят за уникальную способность возвращаться в родную голубятню, где бы их ни выпустили. Именно этот инстинкт — стремление вернуться домой — люди использовали на протяжении тысячелетий для передачи сообщений.
История использования почтовых голубей насчитывает более 5000 лет. Египетские мореплаватели выпускали их с кораблей, чтобы предупредить порт о своём приближении. Позже птицы передавали новости в военное время, в том числе во время Первой мировой войны. Сегодня они чаще участвуют в спортивных гонках, но французская армия по-прежнему поддерживает резервное поголовье на случай экстренной связи.
Почтовый голубь не "знает адресов" и не летает туда, куда ему скажет человек. Он всегда возвращается на свою исходную голубятню. Поэтому, если нужно, чтобы птица принесла сообщение в Париж, она должна быть парижской "жительницей" и находиться в другом месте перед отправкой.
Голуби используют несколько систем навигации:
При тренировке голуби могут преодолевать до 1200 км, сохраняя высокую скорость и точность.
Каждый почтовый голубь имеет хотя бы одно кольцо с регистрационным номером, годом рождения и страной. Во Франции, например, дополнительно требуется кольцо с именем и контактами владельца.
