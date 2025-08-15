Тысяча километров без карт и GPS: тайна ориентации почтовых голубей

Почтовые голуби используют звёзды и магнитное поле для навигации — орнитологи

Почтовых голубей ценят за уникальную способность возвращаться в родную голубятню, где бы их ни выпустили. Именно этот инстинкт — стремление вернуться домой — люди использовали на протяжении тысячелетий для передачи сообщений.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Почтовый голубь с письмом

От древних моряков до современных спортсменов

История использования почтовых голубей насчитывает более 5000 лет. Египетские мореплаватели выпускали их с кораблей, чтобы предупредить порт о своём приближении. Позже птицы передавали новости в военное время, в том числе во время Первой мировой войны. Сегодня они чаще участвуют в спортивных гонках, но французская армия по-прежнему поддерживает резервное поголовье на случай экстренной связи.

Почему голубь летит только в одно место

Почтовый голубь не "знает адресов" и не летает туда, куда ему скажет человек. Он всегда возвращается на свою исходную голубятню. Поэтому, если нужно, чтобы птица принесла сообщение в Париж, она должна быть парижской "жительницей" и находиться в другом месте перед отправкой.

Как они ориентируются

Голуби используют несколько систем навигации:

Визуальные ориентиры: дороги, реки, рельеф местности.

Небесные светила: солнце, луна, звёзды.

Обоняние: хотя механизм его работы у голубей до конца не изучен, известно, что потеря обоняния мешает им вернуться домой.

Магнитное поле Земли: кристаллы магнетита в черепе помогают птицам, как и перелётным видам, чувствовать направление.

При тренировке голуби могут преодолевать до 1200 км, сохраняя высокую скорость и точность.

Для чего нужны кольца

Каждый почтовый голубь имеет хотя бы одно кольцо с регистрационным номером, годом рождения и страной. Во Франции, например, дополнительно требуется кольцо с именем и контактами владельца.

Уточнения

Го́луби — род птиц из семейства голубиных.

