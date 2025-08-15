10 дней на спасение дома от мух: упустите — будет поздно

Мухи — одни из самых навязчивых насекомых, особенно в жаркое время года. Они быстро размножаются, портят продукты, переносят микробы и болезни, а постоянное жужжание действует на нервы. Но при всём негативе у них есть и своя роль в природе: опыление некоторых растений, утилизация органических отходов, а личинки, выращенные в стерильных условиях, могут использоваться в медицине для заживления ран.
Домашняя муха (Musca domestica) живёт всего около 19 дней, но за это время успевает оставить тысячи яиц. Её привлекают запахи гниющей органики, мусора, канализации, испражнений, перезрелых фруктов и животного корма. Переносясь с мусорного бака на стол с едой, она может распространять такие болезни, как холера или тиф. Личинки мух также способны вредить урожаю, питаясь растительными остатками.
Мухи выбирают тёплые и влажные места: мусорные баки, подстилку животных, открытые контейнеры с продуктами. Самка способна отложить около 1000 яиц за две недели. Яйца белые, около 1 мм длиной, через несколько дней из них появляются личинки, которые питаются органикой. Через 5-20 дней они превращаются в куколок, а ещё через неделю из них выходят взрослые особи. В тёплых условиях весь цикл может занимать всего 10 дней — поэтому действовать нужно быстро.
Чтобы не допустить появления гнёзд, важно:
