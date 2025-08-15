10 дней на спасение дома от мух: упустите — будет поздно

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Зоосфера

Мухи — одни из самых навязчивых насекомых, особенно в жаркое время года. Они быстро размножаются, портят продукты, переносят микробы и болезни, а постоянное жужжание действует на нервы. Но при всём негативе у них есть и своя роль в природе: опыление некоторых растений, утилизация органических отходов, а личинки, выращенные в стерильных условиях, могут использоваться в медицине для заживления ран.

Мухи в дачном доме
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Мухи в дачном доме

Почему мухи становятся проблемой

Домашняя муха (Musca domestica) живёт всего около 19 дней, но за это время успевает оставить тысячи яиц. Её привлекают запахи гниющей органики, мусора, канализации, испражнений, перезрелых фруктов и животного корма. Переносясь с мусорного бака на стол с едой, она может распространять такие болезни, как холера или тиф. Личинки мух также способны вредить урожаю, питаясь растительными остатками.

Как выглядит и развивается гнездо

Мухи выбирают тёплые и влажные места: мусорные баки, подстилку животных, открытые контейнеры с продуктами. Самка способна отложить около 1000 яиц за две недели. Яйца белые, около 1 мм длиной, через несколько дней из них появляются личинки, которые питаются органикой. Через 5-20 дней они превращаются в куколок, а ещё через неделю из них выходят взрослые особи. В тёплых условиях весь цикл может занимать всего 10 дней — поэтому действовать нужно быстро.

Способы уничтожения гнезда

  • Пылесос с мешком: собрать яйца и личинки, сразу герметично закрыть мешок и уничтожить его.
  • Инсектициды: существуют натуральные спреи, уничтожающие личинок до того, как они превратятся во взрослых мух.
  • Фумигаторы: дым уничтожает вредителей во всём помещении.
  • Дезинсекция: при массовом нашествии лучше вызвать специалистов, которые используют разрешённые и безопасные методы.

Профилактика — лучшая защита

Чтобы не допустить появления гнёзд, важно:

  • Не оставлять мусор и пищевые отходы на открытом воздухе.
  • Регулярно проверять фрукты и выбрасывать перезрелые.
  • Выносить мусор чаще, особенно содержащий рыбу или мясо.
  • Использовать компостер для растительных отходов, но не класть туда мясо и рыбу.
  • Установить москитные сетки на окна, особенно на кухне.
  • Высадить или держать в доме растения, запах которых отпугивает мух: базилик, герань, чеснок, лук.

Уточнения

Муха — насекомое отряда двукрылых.

  •  

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
