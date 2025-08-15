Древнее чудовище из бездны: акула, пережившая динозавров, вышла из тьмы спустя миллионы лет

Эта необычная акула с телом, напоминающим угря, и бахромчатыми жаберными щелями жила бок о бок с динозаврами и почти не изменилась за 80 миллионов лет. Плащеносную акулу (Chlamydoselachus anguineus) относят к числу "живых ископаемых" — существ, сохранивших черты далёких предков и переживших множество геологических эпох.
Длина взрослой особи может достигать двух метров. Её вытянутое гибкое тело, короткая закруглённая морда и огромный рот с тремя рядами острых, как иглы, зубов создают устрашающий облик. Шесть пар жаберных щелей окаймлены складками кожи, что и дало виду его название.
Окраска коричневато-серая, позволяющая сливаться с полумраком глубин, а небольшие плавники делают её движение более змееподобным, чем у большинства акул. Учёные отмечают, что плащеносная акула плавает, извиваясь всем телом, как угорь.
Главная добыча этого глубоководного хищника — кальмары, но в рацион также входят костистые рыбы и мелкие акулы. Гибкие челюсти и длинные зубы позволяют хватать скользких жертв, почти равных по размеру самой акуле. Предполагается, что в момент атаки она выбрасывает тело вперёд, словно змея, однако такого поведения в природе люди пока не наблюдали.
В желудках этих акул иногда находят целых кальмаров, что говорит о способности заглатывать крупную добычу. В условиях глубин, где пища встречается редко, они используют любую возможность для охоты.
Плащеносные акулы встречаются в Атлантическом и Тихом океанах, обычно на глубине от 200 до 1500 метров, предпочитая подводные каньоны, горы и континентальные склоны. В естественной среде их почти не видят — чаще всего особи попадаются в прилов глубоководных рыболовных судов или снимаются подводными аппаратами.
Первые кадры живой плащеносной акулы удалось получить лишь в 2004 году, а сфотографировать вблизи — в 2007-м у побережья японского города Нумадзу.
Эти акулы не представляют угрозы людям: они живут на большой глубине, не проявляют агрессии и питаются исключительно морскими животными. Редкие случаи поимки показывают, что они медлительны и вряд ли нападут без провокации.
Промыслового интереса плащеносные акулы не представляют, однако нередко становятся жертвами случайного прилова. Их размножение крайне медленное: беременность длится до 3,5 лет, и в помёте бывает мало детёнышей. Поэтому популяция восстанавливается очень медленно.
