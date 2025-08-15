Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Древнее чудовище из бездны: акула, пережившая динозавров, вышла из тьмы спустя миллионы лет

Плащеносная акула с мелового периода обитает на глубине до 1500 метров
3:00
Зоосфера

Эта необычная акула с телом, напоминающим угря, и бахромчатыми жаберными щелями жила бок о бок с динозаврами и почти не изменилась за 80 миллионов лет. Плащеносную акулу (Chlamydoselachus anguineus) относят к числу "живых ископаемых" — существ, сохранивших черты далёких предков и переживших множество геологических эпох.

Плащеносная акула на дне океана
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Плащеносная акула на дне океана

Как выглядит ящерообразная акула

Длина взрослой особи может достигать двух метров. Её вытянутое гибкое тело, короткая закруглённая морда и огромный рот с тремя рядами острых, как иглы, зубов создают устрашающий облик. Шесть пар жаберных щелей окаймлены складками кожи, что и дало виду его название.

Окраска коричневато-серая, позволяющая сливаться с полумраком глубин, а небольшие плавники делают её движение более змееподобным, чем у большинства акул. Учёные отмечают, что плащеносная акула плавает, извиваясь всем телом, как угорь.

Образ жизни и охота

Главная добыча этого глубоководного хищника — кальмары, но в рацион также входят костистые рыбы и мелкие акулы. Гибкие челюсти и длинные зубы позволяют хватать скользких жертв, почти равных по размеру самой акуле. Предполагается, что в момент атаки она выбрасывает тело вперёд, словно змея, однако такого поведения в природе люди пока не наблюдали.

В желудках этих акул иногда находят целых кальмаров, что говорит о способности заглатывать крупную добычу. В условиях глубин, где пища встречается редко, они используют любую возможность для охоты.

Где обитают

Плащеносные акулы встречаются в Атлантическом и Тихом океанах, обычно на глубине от 200 до 1500 метров, предпочитая подводные каньоны, горы и континентальные склоны. В естественной среде их почти не видят — чаще всего особи попадаются в прилов глубоководных рыболовных судов или снимаются подводными аппаратами.

Первые кадры живой плащеносной акулы удалось получить лишь в 2004 году, а сфотографировать вблизи — в 2007-м у побережья японского города Нумадзу.

Опасны ли они для человека

Эти акулы не представляют угрозы людям: они живут на большой глубине, не проявляют агрессии и питаются исключительно морскими животными. Редкие случаи поимки показывают, что они медлительны и вряд ли нападут без провокации.

Уязвимость и охрана вида

Промыслового интереса плащеносные акулы не представляют, однако нередко становятся жертвами случайного прилова. Их размножение крайне медленное: беременность длится до 3,5 лет, и в помёте бывает мало детёнышей. Поэтому популяция восстанавливается очень медленно.

Уточнения

Диноза́вры — группа архозавров из клады авеметатарзалий. Динозавры возникли в триасовом периоде, между 243 млн и 233,23 млн лет назад, и стали доминирующими наземными позвоночными после триасово-юрского вымирания 201 млн лет назад; их доминирование продолжалось на протяжении остальной части мезозойской эры, в течение юрского и мелового периодов.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
