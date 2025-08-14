Шершавый язык — не всегда про любовь: ласковое лизание, за которым прячется тревожная правда

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Облизывание собаки может быть признаком стресса или болезн
2:43
Зоосфера

Мокрый нос и шершавый язык собаки мы часто воспринимаем как трогательный знак привязанности. Но за этим действием могут стоять куда более сложные мотивы, уходящие корнями в древние инстинкты.

Собака показывает язык
Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Собака показывает язык

Инстинкт с детства

С детства у щенков закрепляется привычка вылизывать морду матери, выпрашивая еду. Этот рефлекс не исчезает и во взрослом возрасте, поэтому иногда собака облизывает человека, намекая на голод или желание получить лакомство.

Способ узнать вас лучше

Пёс познаёт мир через вкус и запах. Кожа человека хранит множество "историй" — от солёных капелек пота до свежего аромата крема или парфюма. Лизнув вас, питомец как будто "считывает" эту информацию.

Самоуспокоение в стрессовой ситуации

Лизание высвобождает у собаки эндорфины, которые успокаивают в моменты волнения или стресса. Для них это сродни привычке некоторых пород сосать одеяло — способ снять напряжение.

Попытка привлечь внимание

Иногда это всего лишь способ заставить вас отреагировать. Даже негативная реакция для животного — уже взаимодействие. Пёс может закрепить это поведение, если видит, что оно вызывает вашу ответную реакцию.

Забота и лечение хозяина

Бывает, собака чувствует, что у человека что-то болит. В таких случаях она инстинктивно пытается "зализать" больное место — так же, как ухаживала бы за сородичем. В её слюне есть ферменты, способные очищать раны у животных, и этот "метод лечения" они переносят и на людей.

Проблемы со здоровьем

Сильное и навязчивое облизывание иногда сигнализирует о проблемах с желудком или тошноте у питомца — так они могут пытаться вызвать рвоту или облегчить своё состояние.

Манипуляция и язык общения

Некоторые собаки используют интенсивное лизание как способ манипуляции: например, чтобы вы убрали руки или перестали делать то, что им не нравится. Это своеобразный язык общения.

Навязчивое поведение

Если собака постоянно лижет одну и ту же область — на себе или на человеке — это может быть признаком навязчивого состояния. Важно наблюдать за контекстом и частотой поведения, а при необходимости исключить медицинские проблемы.

Коррекция поведения

Коррекция поведения обычно сводится к игнорированию нежелательных действий и поощрению альтернатив. А удовлетворение базовых потребностей питомца в активности и внимании поможет снизить потребность в таком виде "разговора".

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
