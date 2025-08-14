Пёс гонится за котом даже во сне: что стоит за забавными ночными приключениями

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Зоосфера

Замечали, как ваш пёс иногда начинает поскуливать во сне? Для кого-то это выглядит умильно, а у кого-то вызывает тревогу: всё ли в порядке с питомцем? По словам ветеринаров, в большинстве случаев такое поведение — вполне нормальное явление, связанное с активной фазой сна.

Девушка спит с собакой
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка спит с собакой

REM-фаза

Когда собака спит глубоко, особенно во время REM-фазы, её мозг «переваривает» события прошедшего дня. В этот момент питомец может тихо скулить, подёргивать лапами или даже издавать тихий лай — словно переживая во сне яркие приключения, будь то игра или погоня.

Физиологически это очень похоже на человеческий сон с быстрыми движениями глаз. Мышцы в этот момент частично парализованы, но мозг работает активно, поэтому и возникают непроизвольные звуки и движения.

Порода и возраст влияют на сны

Разные породы проявляют это по-разному: одни почти бесшумны, другие — настоящие «сновидцы». Щенки и молодые собаки особенно часто видят насыщенные сны — у них так много новых впечатлений! Пожилые питомцы тоже могут «проживать» во сне свои истории, хотя обычно они более спокойные.

Чем насыщеннее день — тем активнее сновидения. Но важно помнить: чрезмерная усталость перед сном не всегда на пользу.

Ночные звуки — тревожный сигнал

Если скуление превращается в сдавленный вой, появляется сильная дрожь, судороги или навязчивые движения лап, как при беге, — это уже сигнал обратиться к врачу. Такие симптомы могут говорить о боли, неврологических проблемах или сильном стрессе.

В этот момент не стоит резко будить собаку — можно её напугать. Лучше мягко окликнуть по имени спокойным голосом и дать проснуться самостоятельно.

К ветеринару срочно

Если такие эпизоды происходят часто и сопровождаются другими тревожными признаками, визит к ветеринару обязателен. Врач поможет исключить болезни, последствия травм или неврологические нарушения.

Стресс влияет на сны собаки

Сны собаки напрямую зависят от того, что с ней происходит в реальности. Питомец может переживать неприятные события или тревогу и во сне. Спокойная, безопасная обстановка в доме помогает сделать сон более мирным.

Сон и здоровье пожилых собак

Для стареющих собак особенно важны регулярные осмотры. С возрастом меняется качество сна, а риск дискомфорта и болей повышается. Забота и своевременная диагностика помогают сохранить комфорт питомца.

Уточнения

Живо́тные-компаньо́ны — термин, используемый для обозначения домашних животных.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер Сводка с фронта: прорыв на Золотой Колодезь обеспечен новой тактикой ВС РФ Любовь Степушова Эволюция зеркал заднего вида: от роскошных крыльев до современных дверей авто Сергей Милешкин
