Раскрыта проверенная схема: семь шагов, и собака будет встречать вас с тапками у двери

Хотите, чтобы собака встречала вас у двери с тапками в зубах? Это проще, чем кажется — главное, действовать по проверенной схеме, которую используют кинологи.

Собака в отеле
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
1. Подготовьте базу

Прежде чем переходить к тапкам, убедитесь, что питомец уже знает команды "Сидеть", "Лежать" и "Стоять".
Также полезно, если он умеет приносить мяч или игрушку по команде "Принеси" — это создаст основу для нового навыка.

2. Заинтересуйте питомца

Произнесите имя собаки, чтобы привлечь её внимание, и покажите тапок. Сразу назовите предмет: "Тапки".

3. Дайте познакомиться с предметом

Позвольте собаке обнюхать тапок, повторяя команду "Тапки". Это создаст связь между словом и объектом.

4. Первые попытки

Положите тапок на расстоянии около метра и скажите: "Принеси тапки".
Когда собака выполнит задание, похвалите её и дайте лакомство. Здесь подойдёт та же техника, что и при обучении приносить игрушки.

5. Повторение — залог успеха

Проводите тренировку несколько раз в день, постепенно увеличивая расстояние до предмета.

6. Усложняем задачу

Когда команда освоена, попросите собаку принести тапки из другой комнаты — это закрепит навык и добавит элемент поиска.

7. Поддерживайте результат

Регулярно повторяйте упражнение, поощряя питомца похвалой и вкусняшками. Постоянная практика поможет закрепить умение, и собака будет с радостью выполнять команду.

Такой метод подойдёт не только для тапок — можно обучить приносить любые предметы, различая их по названию.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
