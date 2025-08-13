Не всякое виляние хвостом — радость: главный обман, в который верят все собачники

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Многие думают, что виляние хвостом — это просто признак радости. Но на самом деле направление и манера движения могут открыть целый спектр нюансов в настроении питомца.

Лабрадор
Фото: freepik.com by master1305, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лабрадор

Левое и правое — язык полушарий мозга

В работе собачьего мозга есть примечательная асимметрия. Когда активнее левое полушарие, отвечающее за положительные эмоции и стремление приблизиться, хвост чаще уходит вправо.
Правое полушарие, связанное с тревогой и желанием отступить, наоборот, вызывает смещение движения влево.

Встречи и эмоции

  • Радость от встречи с хозяином - энергичное виляние вправо, уверенность и готовность к контакту.

  • Настороженность перед незнакомцем - смещение влево, что может говорить о внутреннем напряжении или сомнении.

  • Широкие движения по центру - сильное возбуждение без явного "плюса" или "минуса"; в этом случае важно учитывать общий контекст поведения.

Хвост — не только направление, но и положение

  • Высоко поднятый хвост, виляющий вправо — признак уверенности и положительного настроя.

  • Низко опущенный хвост с движением влево — сигнал дискомфорта, стресса или неуверенности.

Темп и амплитуда движений

  • Быстрые и короткие взмахи — показатель сильного возбуждения.

  • Медленные, широкие движения — спокойствие и удовлетворённость.

Почему важно понимать хвостовой язык

Замечая даже едва уловимые различия в вилянии, владелец может точнее распознавать эмоции питомца, предугадывать его реакции и избегать стрессовых ситуаций.
Это знание делает общение с собакой более осознанным, а связь — крепче.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
