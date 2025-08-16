Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Памятники и фонтаны на набережной Дона стали символами Ростова-на-Дону
Стиральная машина: пищевая сода предотвращает запах сырости
Кинологи рекомендуют хозяевам ежедневно уделять внимание собаке после рождения ребёнка
Стилист Коробцева заявила, что в образах Полины Дибровой не хватает изысканности
Садоводы назвали лучший способ обрезки кабачков для защиты от грибка
Учёные предположили существование звёзд-призраков в центре Млечного Пути
10 000 бортпроводников Air Canada объявили забастовку: рейсы отменены, отпуска сорваны
Невролог Зинчева назвала первые симптомы деменции, которые легко не заметить
Исследование: двухминутный свободный танец с утра повышает уровень радости

Девять жизней — не предел: как помочь питомцу прожить дольше

Регулярные визиты к ветеринару продлевают жизнь кошкам и собакам
2:24
Зоосфера

Хотите, чтобы ваш кот или собака прожили долгую, активную и здоровую жизнь? Секрет кроется не в чудесных таблетках, а в системной заботе и внимательном подходе. Семь простых правил способны продлить годы рядом с любимцем и сделать их наполненными радостью.

кошка и цветок
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
кошка и цветок

Современная ветеринарная статистика подтверждает: продолжительность жизни домашних животных выросла. Это результат правильного ухода, доступного каждому ответственному владельцу.

1. Регулярные визиты к ветеринару

Профилактические осмотры позволяют выявить заболевания ещё до того, как появятся тревожные симптомы. Это экономит и время, и здоровье питомца.

2. Вакцинация и защита от паразитов

Своевременные прививки и контроль блох, клещей и гельминтов формируют прочный барьер от опасных инфекций.

3. Уход за зубами

Состояние ротовой полости напрямую влияет на общее здоровье. Регулярная чистка зубов и профилактика стоматологических проблем — важная часть ухода.

4. Сбалансированное питание

Рацион подбирают по возрасту, породе и активности животного. Обязателен постоянный доступ к свежей и чистой воде.

5. Контроль веса

Ожирение сокращает жизнь и повышает риск множества болезней. Регулярно взвешивайте питомца и корректируйте питание при необходимости.

6. Движение и игры

Ежедневная физическая активность укрепляет мышцы, сердце и иммунитет. Выбирайте нагрузку, подходящую по возрасту и состоянию здоровья.

7. Безопасность и психологический комфорт

Уберите опасные предметы и вещества, обеспечьте животному спокойную атмосферу и личное пространство. Стресс так же вреден, как и болезни.

Дополнительно стоит учитывать и кастрацию или стерилизацию — эти процедуры не только предотвращают нежелательное потомство, но и снижают риск ряда заболеваний. А постоянное наблюдение за поведением и внешним видом поможет вовремя заметить неполадки.

Следуя этим семи принципам, вы даёте питомцу не только больше лет, но и более качественную жизнь.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Лабрадор и золотистый ретривер признаны одними из самых преданных пород
Домашние животные
Лабрадор и золотистый ретривер признаны одними из самых преданных пород Аудио 
Сода и кипячение эффективно удаляют пригоревший налёт с кастрюли
Недвижимость
Сода и кипячение эффективно удаляют пригоревший налёт с кастрюли Аудио 
Масло, глина и ещё раз масло: формула идеальной чистки кожи
Красота и стиль
Масло, глина и ещё раз масло: формула идеальной чистки кожи Аудио 
Популярное
Выбросить коврики для ванной нужно прямо сегодня — теперь в моде более удобное решение

Ванная комната переживает тихую революцию! Пушистые текстильные коврики уходят в прошлое, становясь рассадником бактерий. Узнайте, какие стильные и гигиеничные альтернативы набирают популярность, делая пространство просторнее и безопаснее.

Дизайнеры признали коврики для ванной устаревшими
Китайский рейтинг качества авто: Chery и Haval в конце списка, Voyah — первый
Не Chery и не Haval: какая китайская марка обошла всех по надежности
Древнее чудовище из бездны: акула, пережившая динозавров, вышла из тьмы спустя миллионы лет
Горячие точки в доме: эти кухонные приборы становятся тайным приютом тараканов
Трамп посоветовал Зеленскому заключить сделку с Россией, назвав главную причину Любовь Степушова Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер
Лёд, тишина и смерть: как охота белого медведя превращается в искусство
Морское чудовище из архива стало сенсацией: повторный анализ показал его уникальные черты
Кошачий язык любви: 17 сигналов, которые хозяева часто путают с капризами
Кошачий язык любви: 17 сигналов, которые хозяева часто путают с капризами
Последние материалы
Стилист Коробцева заявила, что в образах Полины Дибровой не хватает изысканности
Садоводы назвали лучший способ обрезки кабачков для защиты от грибка
Учёные предположили существование звёзд-призраков в центре Млечного Пути
10 000 бортпроводников Air Canada объявили забастовку: рейсы отменены, отпуска сорваны
Невролог Зинчева назвала первые симптомы деменции, которые легко не заметить
Исследование: двухминутный свободный танец с утра повышает уровень радости
Остановил ДПС: ваши права и обязанности при проверке
Регулярные визиты к ветеринару продлевают жизнь кошкам и собакам
В августе гладиолусы подкармливают суперфосфатом и калием для продления цветения
Подъём ног в офисе помогает разогнать кровь и согреться за 10 повторов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.