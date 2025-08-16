Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Глава Cisco: ИИ не убьёт рынок труда, как предсказывают
Учёные из Китая выяснили источник энергии для микробов в глубинах Земли
Ходьба под наклоном признана эффективной для похудения — совет фитнес-тренера Брэндон Палмер
По данным туристических гидов, Бурдж-Халифа в Дубае перерабатывает 15 млн литров воды в год
Тренеры: в тренажёрном зале важно начинать с разминки и соблюдать правила безопасности
Что такое JDM: отличия японских авто для внутреннего рынка от экспортных
Для приготовления вафель из кабачков, лука и чеснока используют духовку или вафельницу
Сухие перья лука допустимо компостировать при глубоком закапывании
Тесты 2025 года показали различия между порошковыми и жидкими моющими средствами

Когда собака идёт за вами повсюду: норма или повод волноваться

Собаки следуют за хозяином из-за инстинкта стайности и тревоги разлуки
2:20
Зоосфера

Если ваш питомец сопровождает вас буквально в каждое помещение, включая ванную, — это не просто забавная привычка. За таким поведением скрывается целый набор глубинных причин, от древних инстинктов до особенностей общения с человеком.

Собачий психолог
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Собачий психолог

Учёные называют это явление синдромом "прилипалы" — врождённой потребностью собаки находиться как можно ближе к значимому человеку.

Инстинкты предков

В дикой природе стаи собак и их предков выживали благодаря постоянному контакту с вожаком. Следование за лидером обеспечивало безопасность, доступ к пище и защиту от врагов. Сегодня, в условиях дома, ваша собака по-прежнему воспринимает вас как вожака своей мини-стаи.

Эмоции и привязанность

Собаки тонко чувствуют эмоциональное состояние хозяина. Если вы напряжены или расстроены, питомец стремится быть рядом, чтобы поддержать. Иногда это проявляется именно в том, что он идёт за вами повсюду, даже в самые личные моменты.

Любопытство и скука

  • Желание не пропустить что-то интересное.

  • Реакция на новые звуки и запахи, особенно за закрытой дверью.

  • Поиск развлечений, когда питомцу просто скучно.

Территориальный контроль

Некоторые собаки идут за человеком, чтобы убедиться, что "их" территория в порядке и хозяин в безопасности. Это часть охранного инстинкта.

Опыт и подкрепление

Если собака получает внимание, ласку или угощение, когда подходит близко, она быстро усваивает: рядом с человеком быть выгодно. Так формируется устойчивая привычка.

Тревога разлуки

Для чувствительных животных даже несколько минут в одиночестве вызывают стресс. Они следуют за хозяином, чтобы избежать этого неприятного состояния.

Когда стоит насторожиться

В редких случаях чрезмерное и навязчивое следование может быть признаком компульсивных расстройств. Если собака не может находиться без вас ни секунды, лучше проконсультироваться с ветеринаром или кинологом.

Понимание причин такого поведения помогает не только наладить контакт с питомцем, но и укрепить ту особенную связь, которая существует между человеком и собакой.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Палеонтологи: древнему киту Perucetus colossus приписывают массу до 340 тонн
Домашние животные
Палеонтологи: древнему киту Perucetus colossus приписывают массу до 340 тонн Аудио 
Томатный сок на зиму готовят с увариванием и уксусом в банке
Еда и рецепты
Томатный сок на зиму готовят с увариванием и уксусом в банке Аудио 
Фитнес-тренеры составили 15-минутную тренировку для глубоких мышц кора
Новости спорта
Фитнес-тренеры составили 15-минутную тренировку для глубоких мышц кора Аудио 
Популярное
Выбросить коврики для ванной нужно прямо сегодня — теперь в моде более удобное решение

Ванная комната переживает тихую революцию! Пушистые текстильные коврики уходят в прошлое, становясь рассадником бактерий. Узнайте, какие стильные и гигиеничные альтернативы набирают популярность, делая пространство просторнее и безопаснее.

Дизайнеры признали коврики для ванной устаревшими
Китайский рейтинг качества авто: Chery и Haval в конце списка, Voyah — первый
Не Chery и не Haval: какая китайская марка обошла всех по надежности
Древнее чудовище из бездны: акула, пережившая динозавров, вышла из тьмы спустя миллионы лет
Горячие точки в доме: эти кухонные приборы становятся тайным приютом тараканов
Трамп посоветовал Зеленскому заключить сделку с Россией, назвав главную причину Любовь Степушова Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер
Морское чудовище из архива стало сенсацией: повторный анализ показал его уникальные черты
Лёд, тишина и смерть: как охота белого медведя превращается в искусство
Кошачий язык любви: 17 сигналов, которые хозяева часто путают с капризами
Кошачий язык любви: 17 сигналов, которые хозяева часто путают с капризами
Последние материалы
Стилисты назвали лучшие сочетания одежды для комфортных прогулок летом в дождь
Хозяйки готовят на зиму компот из 400 г сливы и 200 г черноплодной рябины
Не выбрасывайте использованное масло — бабушка придумала, как превратить его в ценный продукт: мыло
Актёр Мат Стивенсон шокировал признанием о пережитом в юности насилии
Глава Cisco: ИИ не убьёт рынок труда, как предсказывают
Учёные из Китая выяснили источник энергии для микробов в глубинах Земли
Ходьба под наклоном признана эффективной для похудения — совет фитнес-тренера Брэндон Палмер
По данным туристических гидов, Бурдж-Халифа в Дубае перерабатывает 15 млн литров воды в год
Тренеры: в тренажёрном зале важно начинать с разминки и соблюдать правила безопасности
Собаки следуют за хозяином из-за инстинкта стайности и тревоги разлуки
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.