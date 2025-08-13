Эдинбургские ученые нашли бета-амилоид в мозге кошек: что это значит

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Неожиданный диагноз: у кошек нашли признаки человеческой болезни
1:36
Зоосфера

Могут ли кошки страдать от деменции так же, как люди от болезни Альцгеймера? Новое исследование дало на этот вопрос тревожный, но важный ответ — да.

Кошка
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кошка

Что обнаружили исследователи

Команда из Эдинбургского университета изучила мозг 25 кошек, умерших с признаками когнитивных нарушений:

  • спутанность сознания,
  • нарушения сна,
  • усиленное и частое мяуканье.

Ранее подобные изменения учёные наблюдали в экспериментах на генетически модифицированных крысах, но считалось, что обычные животные таким нарушениям не подвержены.

Ключевая находка

Фотографии мозгов показали накопление бета-амилоида — токсичного белка и одного из главных маркеров болезни Альцгеймера. Особенно много его обнаружили в синапсах пожилых и больных кошек.

"Мы надеемся, что эти результаты помогут лучше понять, как бета-амилоид приводит к потере памяти и когнитивной дисфункции", — отмечает ДПА.

Почему это важно для людей

Синапсы — это каналы связи между клетками мозга. Их разрушение у людей с болезнью Альцгеймера вызывает падение умственных способностей и ухудшение памяти.

Теперь же кошки могут стать новой моделью для изучения деменции, что приблизит создание эффективных методов лечения.

А что насчёт воды?

Вопрос "Почему кошки ненавидят воду?" остаётся без прямого ответа, но новое открытие показывает: у этих животных есть гораздо более сложные и важные тайны, чем привычки в ванне.

Уточнения

Коша́чьи или ко́шки, или фели́ды (лат. Felidae), — семейство млекопитающих отряда хищных. Наиболее специализированные из хищников, приспособленные к добыванию животной пищи путём подкрадывания, подкарауливания, реже — преследования.

Деме́нция (лат. dementia — безумие) — приобретённое слабоумие, стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков и затруднением или невозможностью приобретения новых. 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
