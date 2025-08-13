Эдинбургские ученые нашли бета-амилоид в мозге кошек: что это значит

Могут ли кошки страдать от деменции так же, как люди от болезни Альцгеймера? Новое исследование дало на этот вопрос тревожный, но важный ответ — да.
Команда из Эдинбургского университета изучила мозг 25 кошек, умерших с признаками когнитивных нарушений:
Ранее подобные изменения учёные наблюдали в экспериментах на генетически модифицированных крысах, но считалось, что обычные животные таким нарушениям не подвержены.
Фотографии мозгов показали накопление бета-амилоида — токсичного белка и одного из главных маркеров болезни Альцгеймера. Особенно много его обнаружили в синапсах пожилых и больных кошек.
"Мы надеемся, что эти результаты помогут лучше понять, как бета-амилоид приводит к потере памяти и когнитивной дисфункции", — отмечает ДПА.
Синапсы — это каналы связи между клетками мозга. Их разрушение у людей с болезнью Альцгеймера вызывает падение умственных способностей и ухудшение памяти.
Теперь же кошки могут стать новой моделью для изучения деменции, что приблизит создание эффективных методов лечения.
Вопрос "Почему кошки ненавидят воду?" остаётся без прямого ответа, но новое открытие показывает: у этих животных есть гораздо более сложные и важные тайны, чем привычки в ванне.
Коша́чьи или ко́шки, или фели́ды (лат. Felidae), — семейство млекопитающих отряда хищных. Наиболее специализированные из хищников, приспособленные к добыванию животной пищи путём подкрадывания, подкарауливания, реже — преследования.
Деме́нция (лат. dementia — безумие) — приобретённое слабоумие, стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков и затруднением или невозможностью приобретения новых.
