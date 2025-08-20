У шимпанзе тоже есть акцент: почему детёныши говорят голосом матери

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Учёные Цюрихского университета: стиль общения шимпанзе формируется по материнской линии
3:28
Зоосфера

В любой культуре семьи влияют на то, как звучат голоса, но мало кто проверял, сохраняется ли эта закономерность у диких самок шимпанзе и их детёнышей. Новое исследование в Уганде показало: "акцент" у малышей почти всегда совпадает с материнской линией, а не с отцовской. Ключ — в сочетании звуков с тонкими жестами и направлением взгляда.

Шимпанзе с травинкой в ухе
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Шимпанзе с травинкой в ухе

Наблюдения в национальном парке

Учёные из Цюрихского университета наблюдали за 22 взрослыми шимпанзе в национальном парке Кибале. От рассвета до заката фиксировались все звуки и движения: ворчание, пыхтение, лай и скулёж, сопровождаемые положением рук, тела и направлением взгляда. Было составлено более сотни вокально-визуальных комбинаций и проанализировано 210 коммуникативных событий.

Материнская линия общения

Результаты показали: у родственников по материнской линии комбинации совпадали гораздо чаще, чем у родни по отцу. На генеалогической схеме получились плотные кластеры по материнской линии, тогда как отцовская ветвь оказалась разбросанной. Это говорит о том, что стиль общения формируется через обучение, а не генетически.

Чему детёныши учатся у матерей

Шимпанзе используют одинаковые звуки с разным смыслом в зависимости от контекста. Мягкое ворчание с расслабленным плечом — приглашение к сотрудничеству, а с жёстким взглядом — предупреждение. Участники исследования, даже достигнув подросткового возраста, продолжали повторять стиль матери, как это бывает с приёмами работы с инструментами или маршрутом поиска пищи.

Почему нет влияния отцов

Самцы проводят меньше времени рядом с детёнышами, патрулируют границы и ночуют отдельно. Из-за редких контактов детёныши почти не перенимают их жесты и звуки. Анализ ДНК и строения голосового аппарата также не выявил генетического объяснения подобного сходства.

Параллели с человеческим языком

Как и у людей, общение шимпанзе — это не только звуки, но и язык тела. У человека он включает жесты, мимику и тонкие движения, а культурные различия формируют уникальные невербальные коды. Это подчёркивает, что социальное обучение формирует коммуникацию и у людей, и у наших ближайших родственников.

Гибкость сигналов и культурные традиции

Современные данные показывают, что шимпанзе могут изменять звуки и жесты под влиянием социальной среды. Известны примеры локальных "диалектов" и быстро распространяющихся нововведений в сигналах. Жесты играют важную роль в ритуалах, таких как "рукопожатие при уходе", и помогают сохранять групповые традиции.

Матери и истоки речи

Если шимпанзе перенимают жесты и вокальные комбинации от матерей, это может указывать на глубокие эволюционные корни человеческой речи. Социально обусловленное общение могло начаться с материнской заботы и со временем превратиться в сложные языковые системы. Дальнейшие сравнительные исследования, включая наблюдения за бонобо, помогут понять, является ли материнский импринтинг особенностью всех человекообразных обезьян или только шимпанзе.

Уточнения

Шимпанзе́ - род из семейства гоминид отряда приматов.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
